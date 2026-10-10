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Землю накрыла мощная магнитная буря: как долго она продлится

Даниил БорщДаниил Борщ
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Землю накрыла мощная магнитная буря: как долго она продлится
Землю накрыла мощная магнитная буря уровня G2. Источник: Magnific.com

Землю накрыла мощная магнитная буря уровня G2, вызванная солнечной активностью, которая может сохраняться до начала следующей недели. По прогнозам ученых, геомагнитные возмущения будут усиливаться в отдельные периоды, а между ними ожидается временное затишье.

Об этом сообщает Британская геологическая служба (British Geological Survey). Причиной геомагнитной активности стали мощные солнечные вспышки и выбросы корональной массы (CME), которые направляют потоки заряженных частиц к Земле. Их взаимодействие с магнитным полем планеты может вызывать магнитные бури различной интенсивности

Магнитная буря: прогноз геомагнитной активности

По прогнозу ученых Британской геологической службы (British Geological Survey), с 8 по 12 октября на Земле возможны периоды геомагнитных возмущений уровня G2. Причиной могут стать выбросы корональной массы, связанные с солнечными вспышками.

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Специалисты Центра прогнозирования космической погоды США (SWPC) также прогнозировали самые сильные возмущения уровня G2 во второй половине 9 октября и первой половине 11 октября. На 10 октября между периодами повышенной активности ожидался перерыв.

Землю накрыла мощная магнитная буря: как долго она продлится

Магнитная буря 9–12 октября. Источник: geomag.bgs

Интенсивность магнитных бурь определяют по специальным шкалам. G-индекс охватывает пять уровней – от G1 до G5, где первый означает слабую бурю, а пятый – экстремальную. Его соотносят с планетарным Kp-индексом: буря уровня G1 соответствует Kp = 5, а G2 – Kp = 6.

В то же время солнечная активность может меняться, поэтому прогнозы геомагнитных возмущений регулярно обновляются. Чтобы получать актуальную информацию, стоит следить за сообщениями научных учреждений, наблюдающих за космической погодой.

Землю накрыла мощная магнитная буря: как долго она продлится

Магнитная буря 9–11 октября. Источник: swpc.noaa.gov

Как уменьшить влияние магнитных бурь

В периоды повышенной геомагнитной активности важно заботиться о самочувствии и придерживаться привычного режима дня. В частности, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Нормализовать сон – стараться спать не менее восьми часов в сутки.
  • Поддерживать водный баланс – регулярно пить достаточное количество чистой воды.
  • Следить за питанием – отдавать предпочтение сбалансированному рациону и ограничивать употребление алкоголя.

Если самочувствие ухудшается или возникают необычные симптомы, не стоит автоматически связывать их с магнитной бурей – лучше обратиться к врачу.

Напомним, в начале октября на Земле прогнозировали усиление геомагнитной активности из-за воздействия высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры. Специалисты ожидали, что наиболее заметные колебания магнитного поля придутся на 4–5 октября, после чего активность постепенно снизится.

Как писал OBOZ.UA, в мае 2026 года Европа и Китай вывели на орбиту спутник SMILE, предназначенный для исследования космической погоды. Аппарат будет изучать влияние солнечного ветра на Землю, что поможет ученым лучше понять природу солнечных и геомагнитных бурь.

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