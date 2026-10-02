Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру ''Хартии'' Оболенскому: кто еще получил генеральские погоны

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский подписал 10 указов о присвоении воинских и специальных генеральских званий. В частности, бригадным генералом отныне является Игорь Оболенский, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия".

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Соответствующий указ (№ 1013/2026) был опубликован в четверг на сайте ОП. До этого Оболенский был полковником.

Напомним, что Игорь "Корнет" Оболенский 31 июля этого года пережил покушение. Нападающего и его сообщника удалось задержать.

Звание бригадного генерала получил и начальник Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины Виктор Заец (до этого – полковник).

Аналогичное повышение получили Сергей Прудченко, первый заместитель начальника Департамента военной контрразведки СБУ.

Полковник Николай Попович, заместитель директора Департамента – начальник управления по организации оперативно-розыскной деятельности администрации Государственной пограничной службы Украины, получил воинское звание бригадного генерала.

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Повышен в звании до бригадного генерала и национального гвардейца Антон Задорожный, начальник Северного Киевского территориального управления НГУ.

Главные истории дня

Специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено Алексею Мигрину, заместителю председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ранее он был генерал-майором).

Среди сотрудников НПУ генералом полиции третьего ранга стал Александр Рашевский (бывший полковник), возглавляющий Департамент особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют"".

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Специальное звание генерала полиции третьего ранга теперь имеет Олег Кашперук, начальник ГУ Нацполиции в Сумской области.

Такой же указ президент подписал в отношении Максима Ахрамеева, начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

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Следующим указом воинское звание бригадного генерала присвоено Алексею Ляху, начальнику Управления СБУ в Черниговской области.

Как ранее писал OBOZ.UA, 1 октября 2026 года Национальный банк Украины выпустил новую серебряную монету номиналом 10 гривен. Она посвящена Дню защитников и защитниц Украины и получила название "Под покровом". Тираж монеты – до 10 000 штук.

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