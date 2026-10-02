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Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру "Хартии" Оболенскому: кто еще получил генеральские погоны

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру "Хартии" Оболенскому: кто еще получил генеральские погоны
Бывший полковник, с 1 октября бригадный генерал Игорь Оболенский
Источник: Пресс-служба "Хартии"

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский подписал 10 указов о присвоении воинских и специальных генеральских званий. В частности, бригадным генералом отныне является Игорь Оболенский, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Соответствующий указ (№ 1013/2026) был опубликован в четверг на сайте ОП. До этого Оболенский был полковником.

Напомним, что Игорь "Корнет" Оболенский 31 июля этого года пережил покушение. Нападающего и его сообщника удалось задержать.

Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру ''Хартии'' Оболенскому: кто еще получил генеральские погоны

Указ № 1013/2026

Источник: Скриншот president.gov.ua

Звание бригадного генерала получил и начальник Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины Виктор Заец (до этого – полковник).

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Как ранее писал OBOZ.UA, 1 октября 2026 года Национальный банк Украины выпустил новую серебряную монету номиналом 10 гривен. Она посвящена Дню защитников и защитниц Украины и получила название "Под покровом". Тираж монеты – до 10 000 штук.

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