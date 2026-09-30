Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 11-го армейского корпуса. Отныне полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Эмиль Ишкулов – бригадный генерал.

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Об этом говорится в указе главы государства № 984/2026. Документ подписан президентом 30 сентября.

Что известно о генерале

Эмиль Ишкулов родился в Таджикистане (это произошло в июне 1987 года). Но его родители переехали в город Скадовск в Херсонской области, когда мальчику было всего пять лет. Поэтому Эмиль неоднократно называл именно Скадовск своим родным и самым любимым городом.

К сожалению, сейчас город остается оккупированным российскими захватчиками.

Эмиль учился во Львовском институте Сухопутных войск (Национальный университет "Львовская политехника") по специальности "боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений". Окончил вуз в 2009 году.

Начало войны

В 2014 году Эмиль Шамилевич "встретил" начало российско-украинской войны в качестве командира разведывательного взвода в 25-й воздушно-десантной бригаде. Его подразделение участвовало в охране и обороне границы Украины вблизи Амвросиевки.

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С 1 июня 2014 года личный состав разведывательного взвода под руководством Ишкулова уничтожил более 15 укрепленных огневых позиций противника и нанес значительные потери вооруженным формированиям противника.

Полномасштабное вторжение

Российское вторжение 2022 года Эмиль Шамилевич встретил в Авдеевке. Город передали вновь сформированной 110-й механизированной бригаде, после чего Эмиля направили на Запорожское направление, где он принял под командование 5-ю батальонно-тактическую группу 81-й бригады. Позже он был назначен командиром 80-й десантно-штурмовой бригады.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, командиры батальонов и дивизионов указанной бригады обращались к президенту с просьбой не снимать с должности тогда еще комбрига Ишкулова. Дело в том, что в СМИ появилась информация: командира якобы хотят уволить за отказ выполнять задачи, несоразмерные силам подразделения.

Речь идет о боевой операции на российской Курской. Причем, как выяснилось позже, Эмиль Шамилевич не отказывался выполнять приказ, а лишь имел смелость сообщить о неразумности некоторых аспектов Курской операции.

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После этого, как утверждал военный журналист Бутусов, Ишкулов попал в немилость к тогдашнему главнокомандующему Сырскому.

Награды героя

В настоящее время 11-й корпус, которым командует генерал, ведет боевые действия на Славянском и Краматорском направлениях.

Эмиль Шамилевич – полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Его первые медаль "За военную службу" и орден "За мужество" были получены еще в 2014 году.

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Тогда же Ишкулов был награжден орденом Хмельницкого III степени. А вторую и первую степени этого ордена он получил в ноябре 2022 года и декабре 2023 года соответственно.

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