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Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги после гуманитарной миссии в Олешках

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
810
Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги после гуманитарной миссии в Олешках
Первая леди США Мелания Трамп. Иллюстративное фото

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги I степени первую леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп. Почетной государственной награды Мелания Трамп удостоена за организацию гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области и личный вклад в поддержку Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Что известно

Согласно документу, президент Украины наградил первую леди США за ее весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины. Также отмечена ее активная правозащитная и благотворительная деятельность, направленная на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины.

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"Наградить орденом княгини Ольги I степени ТРАМП Меланию – Первую леди Соединенных Штатов Америки", – говорится в указе президента № 1079 от 2 ноября.

Что предшествовало

Первая леди США Мелания Трамп выступила посредницей во время договоренностей между Украиной и Россией о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Мелания Трамп вместе со своим представителем работала с руководством обеих стран.

В частности, первая леди США инициировала переговоры и выступила посредницей между сторонами. Она также согласовывала с Украиной и Россией цели соглашения, технические процедуры, сроки, порядок действий и условия прекращения огня. Она также сообщила, что привлекла независимую американскую медиаорганизацию для сопровождения украинской и российской команд и документирования их работы на местах.

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