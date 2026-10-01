Зеленского призвали посмертно удостоить Карпюка звания Героя Украины

Общественная организация "Платформа освобождения политзаключенных" обратилась к президенту с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины соучредителю УНА-УНСО, бывшему политическому заключенному Кремля и военнослужащему ВСУ Николаю Карпюку.

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Николай Карпюк участвовал в акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Революции достоинства. В 2014 году его задержали российские спецслужбы, а в 2016-м приговорили в РФ к 22,5 годам лишения свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал Карпюка политическим заключенным.

В сентябре 2019 года после обмена Карпюк вернулся домой, с началом полномасштабного вторжения добровольно вступил в ВСУ, а 19 сентября 2026 года погиб в бою с российскими войсками.

"Николай Карпюк дважды заплатил чрезвычайно высокую цену за свою преданность Украине – сначала годами незаконного заключения и пыток в российской тюрьме, а после освобождения – собственной жизнью нафронте", – говорится в тексте петиции. Авторы просят отметить его за многолетнюю борьбу за независимость государства, перенесенные российские репрессии и гибель при защите Родины.

Напомним, что по случаю 35-й годовщины независимости Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сразу 17 украинским защитникам и общественным деятелям.

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