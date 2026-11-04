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Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
2,1 т.
Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая
Главный технологический саммит Азии CEATEC 2026 в Токио. Источник: PAWELL Battery

Жесткая японская деловая культура основана на правиле: никаких сделок на первых встречах, а доверие выстраивается десятилетиями.

Однако для единственного представителя Украины – львовской команды PAWELL Battery, создателей "супербатарей" для дронов ВСУ, на главном технологическом саммите Азии CEATEC 2026 в Токио сделали беспрецедентное исключение. После шести закрытых B2B-сессий наши инженеры получили доступ к процессам секретного уровня и закрытым лабораториям, где создаются аккумуляторы будущего.

Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая

Львовские инженеры получили доступ к секретным разработкам Японии. Источник: PAWELL Battery

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Этот альянс готовит радикальный сдвиг для фронта: украинский милтех переходит на японские твердотельные элементы размером с микросхему, которые впаиваются прямо в плату. Новая технология полностью снимает зависимость от Китая и устраняет главные кошмары операторов БПЛА – эти батареи бесперебойно работают при -30°C и физически не способны взорваться или загореться, даже если их насквозь прошьет вражеская пуля или осколок. Проще говоря: наши дроны получат вечное "сердце", будут преодолевать 300+ км в самые лютые морозы, в тыл врага, даже после попаданий.

Зарядка по воздуху и батареи размером с микросхему: с чем вернулись львовские инженеры из Токио

Саммит CEATEC 2026 объединил 112 тысяч посетителей и мировых гигантов уровня Sony, Toyota и Panasonic. Ключевой точкой для украинской делегации стал закрытый павильон ассоциации BASC, где 58 ведущих корпораций демонстрировали полную производственную цепочку – от добычи редкоземельного сырья до готовых элементов питания нового поколения.

Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая

Львовские инженеры получили доступ к секретным разработкам Японии. Источник: PAWELL Battery

Японские разработчики представили решения, которые вскоре изменят всю аккумуляторную индустрию: от беспроводной передачи энергии "по воздуху" на 1,5 метра до революционных твердотельных батарей-чипов. Главная особенность этих чипов – аккумулятор впервые уменьшили до размеров микросхемы, которая монтируется непосредственно в плату устройства, освобождая полезное пространство и снижая общий вес аппарата.

По итогам закрытых переговоров PAWELL Battery получила официальное приглашение на заводы полного цикла в Азии. Украина предложила Токио козырь, которого нет у транснациональных корпораций, – уникальные данные о проверке оборудования в реальных боевых условиях под давлением систем РЭБ.

Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая

Львовские инженеры получили доступ к секретным разработкам Японии. Источник: PAWELL Battery

"Японский бизнес только открывает для себя Украину как глобальный центр инженерных решений, проверенных практикой. Это не односторонняя закупка, а равноправное партнерство: японская технологическая культура и качество в обмен на наш уникальный боевой опыт", – отмечает основатель PAWELL Battery Павел Есип.

Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая

Львовские инженеры получили доступ к секретным разработкам Японии. Источник: PAWELL Battery

Защита от пуль и -30°C в воздухе: как львовские инженеры устраняют зависимость от Китая

Переговоры с азиатскими гигантами уже в активной фазе. И речь идет не об одной разовой покупке батарей.

Цель PAWELL Battery – создать прямой и постоянный канал поставок азиатских комплектующих для всех украинских производителей дронов. Это позволит украинскому милтеку избавиться от зависимости от серого импорта и обеспечить бесперебойные поставки качественных аккумуляторов на фронт.

Эффект для передовой:

  • Работа при -30°C: Использование японских химических ячеек решит хроническую проблему литий-ионных аккумуляторов, которые зимой теряют емкость за считаные минуты полета.
  • Защита от возгорания: Твердотельные и новейшие химические составы не вспыхивают и не взрываются даже при попадании пули или пробитии осколком. Это сохраняет дорогостоящую оптику БПЛА и жизни операторов в укрытиях.
  • Предсказуемость и дальность: Высокая плотность энергии и стабильность каждой серийной батареи позволят увеличить время пребывания дронов в воздухе, а операторам – точно рассчитывать время пребывания и работы в глубоком тылу врага.
Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая

Львовские инженеры получили доступ к секретным разработкам Японии. Источник: PAWELL Battery

Четкий план: от переговоров до передовой

Японцы традиционно объявляют об официальных соглашениях только после того, как подписаны все документы. Но путь новых аккумуляторов к украинским бойцам уже расписан шаг за шагом:

  1. Первая половина 2027 года: в Украину приезжают первые тестовые партии новых японских элементов.
  2. Летные испытания: аккумуляторы пройдут краш-тесты в лабораториях и проверку на фронте вместе с военными и производителями дронов.
  3. Серийное производство: новые аккумуляторные блоки начнут массово устанавливать на украинские БПЛА и системы РЭБ.

Параллельно львовяне уже внедряют на собственном заводе японскую систему Lean (бережливое производство), опыт которой переняли непосредственно во время визита на азиатские предприятия. Эта методология оптимизирует каждый шаг на сборочной линии, существенно ускоряет производственный процесс и обеспечивает нулевой процент брака в готовых аккумуляторах.

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ТокиоукраинцыВооруженные Силы УкраиныПроизводствоБПЛА
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