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Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой погоды ожидать в Украине до конца недели. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой погоды ожидать в Украине до конца недели. Карта
Циклон принесет небольшие и умеренные дожди. Источник: pexels

В Украине до конца недели будет постепенно холодать, а в большинстве областей будут периодически идти дожди. В западных регионах ночью 13 и 14 октября возможны заморозки на поверхности почвы.

Во второй половине недели в страну придет циклон с Черного моря, который принесет новые осадки и преимущественно пасмурную погоду. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии СМИ.

Какая будет погода в Украине 13–14 октября

По словам Натальи Птухи, Украина постепенно переходит к прохладной осенней погоде. В течение недели температура воздуха будет снижаться, а до 15 октября во многих областях будут преобладать дожди из-за пониженного атмосферного давления и прохождения атмосферных фронтов.

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В то же время 13 октября на Западе, откуда пришел холодный атмосферный фронт, будет сухо. В дальнейшем ожидается перерыв в осадках на всей правобережной части страны.

Прохладнее всего будет в западных областях: ночью температура составит +1…+6 градусов, а на поверхности почвы местами возможны заморозки до 0…-3 градусов. Это касается прежде всего ночи с 13 на 14 октября. Днём воздух прогреется до +9…+15 градусов.

На остальной территории ночью ожидается +4…+10 градусов, днем – +12…+17. Теплее всего будет на юге и юго-востоке: ночью до +14, а днем +18…+23 градуса.

Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой погоды ожидать в Украине до конца недели. Карта

Погода в Украине в октябре 2026 года. Источник: Скриншот

Когда в Украину придут новые дожди

Начиная с 15 октября, на большинство областей будет влиять циклон с Черного моря. Он принесет небольшие и умеренные дожди, а также преимущественно облачную и пасмурную погоду. Местами будет выглядывать солнце, поэтому условия будут несколько более комфортными.

Во второй половине недели ночная температура составит +3…+8 градусов, дневная – +10…+15. Заморозков уже не ожидается даже на Западе. На Востоке и Юго-Востоке будет теплее: ночью +9…+14, днём +16…+21 градус.

Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой погоды ожидать в Украине до конца недели. Карта

Погода в Украине в октябре 2026 года. Источник: Скриншот

Погода в Киеве и области до конца недели

13 октября днем в столице будет пасмурно, но без осадков. Дождь возможен ночью. Температура воздуха составит +8…+10 градусов в темное время суток и +12…+14 днем.

14–15 октября будет преобладать сухая погода. Ночью температура будет колебаться в пределах +5…+8 градусов. Днем 14 октября ожидается +12…+14, а 15 октября станет на 2–3 градуса прохладнее. Солнечных дней в ближайшее время не прогнозируется.

16–17 октября в Киеве снова будут идти дожди. Ветер будет умеренным, без порывов, переменного направления. В ночь на 16 октября температура составит +6…+8 градусов, а в ночь на 17 октября потеплеет до +10.

Днем ожидается +12…+14 градусов, а 17 октября из-за юго-западного ветра температура может повыситься до +14…+16.

"Мы вступаем в такую спокойную осеннюю фазу с дождями и облаками, но это неплохо, особенно для аграрного сектора, который долгое время страдал от дефицита осадков", — подытожила Наталья Птуха.

Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой погоды ожидать в Украине до конца недели. Карта

Погода в Украине в октябре 2026 года. Источник: Скриншот

Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой погоды ожидать в Украине до конца недели. Карта

Погода в Украине в октябре 2026 года. Источник: Скриншот

Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой погоды ожидать в Украине до конца недели. Карта

Погода в Украине в октябре 2026 года. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение недели в Украине ожидаются дожди различной интенсивности. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во второй половине недели осадки охватят больше регионов, а в пятницу, 16 октября, под влиянием циклона над Черным морем дожди прогнозируются в южных и юго-западных областях, в Крыму возможны грозы.

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