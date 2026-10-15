Заморозки, дождь с мокрым снегом и +22: в Гидрометцентре предупредили о нестабильной погоде на ближайшую неделю

Синоптик уточнила прогноз погоды на выходные и на следующую неделю

В середине октября погода в Украине будет все больше напоминать осеннюю. Почти везде будут выпадать осадки – где-то незначительные, а где-то довольно заметные. Более того – в определенные дни в некоторых регионах возможны заморозки на почве и даже дождь с мокрым снегом. Зато в некоторых регионах будет продолжаться "лето" – днем воздух будет прогреваться до рекордных +22 градусов.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Какой будет погода в Украине в конце рабочей недели и на выходных

Синоптики предупреждают о наступлении переменчивой осенней погоды, когда влажность воздуха будет повышенной, а атмосферное давление – нестабильным. Заморозки на почве в пределах 0… -3 градусов ожидаются ночью и утром в четверг и только на севере и в центре страны.

В ночь на пятницу синоптики прогнозируют дожди – на большей части территории Украины они будут умеренными, а на левобережье местами значительными. В Карпатах не исключен дождь с мокрым снегом. Зато в дневные часы в большинстве областей на юге дождей не будет.

Ночью синоптики ожидают температуру на уровне +4… +9 градусов, в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях ниже – +1…+6 градусов; также в этих регионах возможны заморозки на почве. На востоке и юго-востоке страны +7… +12 градусов, в Карпатах около 0 градусов. Днем в восточных и юго-восточных областях воздух прогреется до +14… +19 градусов, на западе до +10… +15 градусов, в Карпатах до +1… +6 градусов.

В субботу Гидрометцентр прогнозирует дожди. Днем в большинстве регионов они будут небольшими, зато на юге и в центре – умеренными, а местами значительными. В то же время на юге и в центре в ночные часы и утром местами может образовываться туман.

РЕКЛАМА

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+11 градусов, а днем потеплеет до +10…+15 градусов, на востоке до +19 градусов. Зато на западе будет прохладнее – ночью всего +3…+8 градусов, днем до +8… +13 градусов.

В воскресенье в Украине почти везде синоптики прогнозируют дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне +6…+11 градусов, а днем – +10… +15 градусов. На востоке и юго-востоке страны будет значительно теплее – днем столбик термометра достигнет отметки +19 градусов .

Главные истории дня

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

В понедельник, как и на прошлой неделе, в Украине снова ожидаются дожди. Только на востоке днем будет сухо. При этом температуры будут держаться на достаточно высоком уровне для этого времени года: ночью ожидается +6… +11 градусов, днем до +10… +15 градусов, а на востоке и юге будет рекордных +19 градусов.

Прогноз погоды на ближайшее время пока носит лишь рекомендательный характер. Согласно ему, на погоду в Украине будет влиять область повышенного атмосферного давления, которая может вызвать похолодание на 1–2 градуса на севере страны. Далее над Черным морем может сформироваться новый циклон, который принесет дожди. В то же время из-за нестабильности погодные изменения будут происходить быстро, поэтому этот прогноз следует уточнять ближе к указанным датам, отметила синоптик.

РЕКЛАМА

Подробный прогноз погоды в Украине по регионам

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды в Украине до понедельника, 19 октября. Они показывают ухудшение погодных условий, прежде всего, из-за осадков.

В пятницу, 16 октября, почти на всей территории Украины будет преобладать облачная погода, а ночные и дневные температуры почти сравняются. Так, ночью в большинстве регионов, кроме западных, столбик термометра будет колебаться в пределах +8… +13 градусов. Зато на западе страны ночью будет значительно прохладнее – всего +3… +6 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах +10…+15 градусов, на западе +6…+10 градусов, на востоке до +20 градусов. В этот день почти везде ожидаются дожди различной интенсивности.

РЕКЛАМА

В субботу, 17 октября, как и накануне, синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками. Также прохладнее всего будет на западе страны, где ночью температура воздуха составит +7… +10 градусов, днем +9… +14 градусов. На остальной территории ночью будет +11… +16 градусов, а днем +13… +16 градусов, на востоке до +22 градусов.

РЕКЛАМА

В воскресенье, 18 октября, прояснения возможны лишь в нескольких центральных и восточных областях. На остальной территории ожидается облачность и небольшие дожди. Самые низкие ночные температуры ожидаются на западе и юге материковой Украины, +8… +10 градусов, самые высокие – на востоке, +13… +15 градусов. Днем воздух меньше всего прогреется на Прикарпатье, +8… +10 градусов, больше всего – на востоке страны, +20… +22 градуса.

РЕКЛАМА

В понедельник, 19 октября, солнечная погода ожидается в Донецкой области, прояснения – на юге и северо-востоке Украины. На остальной территории ожидается облачная и дождливая погода. Ночью синоптики прогнозируют температуру от +9… +11 градусов в Закарпатье до +14… +16 градусов на востоке. В дневное время прохладнее всего будет во Львовской области, +8… +10 градусов, а теплее всего – также на востоке, до +20 градусов.