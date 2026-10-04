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Остаются опорой для детей в военное время: Зеленский поздравил работников образования с профессиональным праздником

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
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Остаются опорой для детей в военное время: Зеленский поздравил работников образования с профессиональным праздником
Обучение в школе. Источник: Министерство образования и науки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников образования с профессиональным праздником и поблагодарил их за ежедневный труд в условиях полномасштабной войны. Педагоги остаются важной опорой для детей, помогая им продолжать обучение и переживать непростые времена.

Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале. Он также отметил работу педагогов во время воздушных тревог, занятий в укрытиях и онлайн-занятий.

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