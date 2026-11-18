Петр Порошенко передал военным еще 7 комплексов "Ай-Петри" для защиты линии фронта и объектов критической инфраструктуры. Часть комплексов отправится на фронт, а часть будет защищать украинские города от вражеских ударов.

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Об этом пятый президент сообщил в соцсетях.

"Защита от вражеских ударов сегодня нужна по всей стране. Поэтому часть комплексов отправится на Донецкое направление, а остальные – в распоряжение АК "Юг", "Север" и "Запад". Они будут защищать украинские города, в частности Киев. Убежден, что именно сильные Вооруженные Силы Украины смогут принудить путина к миру, потому что российский диктатор понимает только язык силы", – убежден Порошенко.

Украинский комплекс противодействия технической разведке врага "Ай-Петри" – это аппаратно-программный комплекс, который объединяет средства разведки, РЭБ и системы наблюдения, говорится в публикации сайта "Оборонка". Объединяет весь этот комплекс собственная система управления. Она самостоятельно собирает данные из разных источников, формирует картину поля боя и распределяет задачи между доступными комплексами. Это не только позволяет управлять комплексом с удаленного места, но и помогает операторам принимать максимально эффективные решения.

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Идея создать такой комплекс появилась у разработчиков "Ай-Петри СВ" еще во времена АТО. Тогда они были среди инженеров, которые понимали, что беспилотники – новая угроза, требующая противодействия. Когда в Украину пришла большая война, эта мысль лишь подтвердилась. Инженеры начали разрабатывать новый комплекс, который назвали в честь самой известной горной вершины в Крыму.

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Изначально комплекс создавался для борьбы с CRPA-антеннами на "Шахедах". Эти антенны позволяют дронам поддерживать связь с навигацией, несмотря на работу РЭБ, но это не делает их неуязвимыми. Если количество средств РЭБ превышает количество модулей на антеннах, их в конечном итоге можно заглушить.

На бумаге разработчики понимали, как это сделать, однако им не хватало финансирования, а в Минобороны от идеи отказались. Зато потенциал разработки увидели в Фонде Петра Порошенко. Пятый Президент инвестировал в разработку 150 млн грн, и через несколько месяцев первые образцы пошли в работу.

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В 2024 году Минобороны в итоге кодифицировало комплекс. "Ай-Петри СВ" имеет две версии: стационарную и мобильную. Благодаря небольшим размерам его можно перевозить на пикапе и развернуть за 10 минут вдвоем. Комплекс состоит из станции РЭБ, современной радиолокационной станции и антидронового устройства. Помимо радиосредств, он оснащен и оптическими системами наблюдения.

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В компании работают над техническим усовершенствованием "Ай-Петри", в частности над дальностью и точностью обнаружения целей. Разработчики поставили цель увеличить дальность обнаружения вражеских целей до 150 км и уже добились определенного прогресса. Кроме того, комплексы адаптируют к новым угрозам, в частности к российским MESH-системам, с помощью которых оккупанты управляют своими дронами в украинском тылу. Комплекс уже оснащен детекторами, которые автоматически обнаруживают MESH-сети на российских "Молниях" и "Шахедах"."}

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В то же время для борьбы с MESH-системами на российских реактивных дронах нужно больше комплексов. Из-за высокой скорости такие дроны успевают вылететь из зоны действия РЭБ, поэтому для эффективного противодействия необходимо более плотное поле РЭБ.

К концу года на вооружении украинских военных будет более полутысячи комплексов "Ай-Петри СВ", пишет "Оборонка". По словам военных, этого не хватает ни для нужд фронта, ни для тыла. Значительную часть закупили за партнерские средства иностранных стран, которые заказывали комплексы для украинских военных через Министерство обороны Украины.

Масштабирование системы позволит оптимально распределять ресурсы, а выявление, распознавание и противодействие целям будут происходить в едином контуре.

"Из-за роста количества и скорости вражеских целей времени на реакцию остается все меньше. Поэтому уже сейчас нужно сделать так, чтобы от обнаружения до запуска противодействия проходили секунды, а не минуты", – пишет издание.