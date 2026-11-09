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Защитник Мариуполя Иван Стельмах прошел реабилитацию от Фонда Рината Ахметова в партнерстве с "Сердцем Азовстали"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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Защитник Мариуполя Иван Стельмах прошел реабилитацию от Фонда Рината Ахметова в партнерстве с "Сердцем Азовстали"
В рамках программы Иван также прошел курс реабилитации. Источник: "Сердцем Азовстали"

33-летний Иван Стельмах провел в российском плену 38 месяцев и два дня. После возвращения домой защитнику потребовалась медицинская помощь и реабилитация. Необходимую поддержку он получил по программе "Здоровье", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с "Серцем Азовсталі".

Иван служит в Вооруженных силах Украины с 2010 года. После окончания Львовской академии сухопутных войск стал офицером 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2015 года выполнял боевые задачи на Мариупольском направлении.

Защитник Мариуполя Иван Стельмах прошел реабилитацию от Фонда Рината Ахметова в партнерстве с ''Сердцем Азовстали''

После пережитого Иван постепенно возвращается к гражданской жизни и строит планы на будущее. Источник: "Серцем Азовсталі"

Во время полномасштабного вторжения Иван оборонял Мариуполь. Вместе с побратимами находился на заводе Ильича. В 2022 году во время первой попытки прорыва из окружения получил тяжелую контузию. После обстрела помогал эвакуировать раненых и искал укрытие для военных. Благодаря этому удалось вовремя переместить людей из пожарного депо, которое позже уничтожила российская авиация.

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12 апреля 2022 года Иван попал в плен. За время неволи прошел шесть этапов перемещения между местами содержания. Российские военные били его, издевались над ним и применяли электрошокеры. В Таганроге за украинский язык ему сломали два ребра.

"Часто применяли спецсредства: резиновые дубинки, электрошокеры, натравливали собак. Многих казаков заставляли сдирать татуировки. Самым тяжелым был четвертый месяц, когда я находился в Курске. Стоило им услышать мою должность, как все сразу бежали меня избивать. Но я в любом случае знал, что мой хребет вернется домой. Живым или мертвым, но я буду похоронен дома", – рассказывает Иван.

Защитник Мариуполя Иван Стельмах прошел реабилитацию от Фонда Рината Ахметова в партнерстве с ''Сердцем Азовстали''

После пережитого Иван постепенно возвращается к гражданской жизни и строит планы на будущее. Источник: "Серцем Азовстали"

Летом 2025 года защитника наконец удалось вернуть в Украину. Из-за состояния здоровья он нуждался в срочном лечении. В рамках программы "Здоровье" Иван получил помощь в восстановлении зрения от проекта "Серце Азовсталі".

"

В рамках программы Иван также прошел курс реабилитации. В санатории на Закарпатье защитник получил необходимую помощь специалистов и поддержку для восстановления физического состояния после ранений.

"Я бы сказал, это такое место силы, где ты восстанавливаешься и душой, и телом. Природа, приветливые люди – это действительно невероятно. К тебе индивидуальный подход, учитывают твой непосредственный запрос и проблемы со здоровьем. Это очень важно, потому что ребята возвращаются после выполнения заданий с проблемами со здоровьем. И работа с психологами, программы отдыха, реабилитации, обеспечение жильем – все это действительно очень помогает", – объясняет защитник.

После пережитого Иван постепенно возвращается к гражданской жизни и строит планы на будущее. Он хотел бы заниматься предпринимательством, развивать свой город и вносить вклад в развитие страны. В то же время ждет возвращения побратимов, которые до сих пор находятся в плену.

Фонд Рината Ахметова вместе с проектом "Сердце Азовстали" реализует программу "Здоровье", которая обеспечивает комплексную медицинскую и психологическую реабилитацию защитников Мариуполя и их семей.

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