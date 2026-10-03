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Защищал Украину с 2016 года: в Донецкой области погиб воин из Селидово Сергей Паринов. Фото

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 4,1 т.
Защищал Украину с 2016 года: в Донецкой области погиб воин из Селидово Сергей Паринов. Фото
Сергей Паринов

 В бою с оккупантами погиб военнослужащий из Селидово Сергей Паринов. Он встал на защиту Украины еще в 2016 году.

Жизнь Героя оборвалась в его родной Донецкой области – в Краматорском районе – на следующий день после дня рождения воина. О потере сообщили в Селидовской громаде.

Что известно о Герое

2 октября в Селидовской громаде  сообщили о тяжелой потере – гибели на фронте своего земляка Сергея Паринова.

Защищал Украину с 2016 года: в Донецкой области погиб воин из Селидово Сергей Паринов. Фото

Сергей Паринов. Источник: Селидовская громада

Сергей Паринов родился 6 июля 1968 года в Покровске. Но вся его жизнь с самого детства была связана с Селидово. Там он окончил школу. Там устроился работать токарем на Новогродовском машиностроительном заводе. Там же принял решение встать на защиту Украины, когда на украинскую землю вторглись российские оккупанты.

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"30 августа 2016 года Сергей Николаевич был призван на военную службу по контракту Покровским РТЦК и СП. Военную службу проходил в рядах 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. Занимал должность механика отделения технического обслуживания автомобильной техники взвода технического обеспечения самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А0693", – рассказали в громаде.

Почти десять лет Сергей Паринов отстаивал свободу и независимость Украины с оружием в руках. А 7 июля 2026 года, на следующий день после своего 58-летия, он сражался в последний раз в районе Николаевки Краматорского района Донецкой области.

"Еще одна жизнь оборвалась на войне… Выражаем искренние соболезнования близким Сергея. Разделяем боль этой утраты и склоняем головы в скорби. Вечная слава Герою!" – отметили в Селидовской громаде.

Защищал Украину с 2016 года: в Донецкой области погиб воин из Селидово Сергей Паринов. Фото

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Как сообщал OBOZ.UA, в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов.  Он был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"..

Жизнь воина оборвалась 1 октября: он выполнял боевую задачу на одном из направлений фронта, когда его самолет был сбит российской ракетой. Капитан катапультировался из самолета, однако не выжил.

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