Защищал Украину с 2016 года: в Донецкой области погиб воин из Селидово Сергей Паринов. Фото

В бою с оккупантами погиб военнослужащий из Селидово Сергей Паринов. Он встал на защиту Украины еще в 2016 году.

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Жизнь Героя оборвалась в его родной Донецкой области – в Краматорском районе – на следующий день после дня рождения воина. О потере сообщили в Селидовской громаде.

Что известно о Герое

2 октября в Селидовской громаде сообщили о тяжелой потере – гибели на фронте своего земляка Сергея Паринова.

Сергей Паринов родился 6 июля 1968 года в Покровске. Но вся его жизнь с самого детства была связана с Селидово. Там он окончил школу. Там устроился работать токарем на Новогродовском машиностроительном заводе. Там же принял решение встать на защиту Украины, когда на украинскую землю вторглись российские оккупанты.

"30 августа 2016 года Сергей Николаевич был призван на военную службу по контракту Покровским РТЦК и СП. Военную службу проходил в рядах 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. Занимал должность механика отделения технического обслуживания автомобильной техники взвода технического обеспечения самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А0693", – рассказали в громаде.

Почти десять лет Сергей Паринов отстаивал свободу и независимость Украины с оружием в руках. А 7 июля 2026 года, на следующий день после своего 58-летия, он сражался в последний раз в районе Николаевки Краматорского района Донецкой области.

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"Еще одна жизнь оборвалась на войне… Выражаем искренние соболезнования близким Сергея. Разделяем боль этой утраты и склоняем головы в скорби. Вечная слава Герою!" – отметили в Селидовской громаде.

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