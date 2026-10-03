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Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 1,6 т.
Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья
Жизнь Героя оборвалась в Харьковской области

На войне погиб военнослужащий из Прикарпатья Николай Сенчак. Жизнь Героя оборвалась в Харьковской области во время выполнения боевого задания.

В последний путь защитника проводили 3 октября. Об этом сообщили в Солотвинском поселковом совете.

"Трагическая весть с фронта. Защищая Украину, погиб военнослужащий, Защитник Украины Николай Богданович Сенчак, 23.01.1988 года рождения, житель поселка Солотвин", – говорится в сообщении.

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Военный погиб 26 сентября 2026 года. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Что известно о Герое

Мужчина проходил военную службу в Государственной пограничной службе Украины. Погиб 26 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Купевахи Купянского района Харьковской области.

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Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

В Солотвинской общине 2–3 октября 2026 года объявили дни траура. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Мужчина проходил военную службу в ГПСУ. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

2 октября Солотвинская община встретила живым коридором чести павшего бойца, отдавшего жизнь, защищая Украину. Простились с Героем 3 октября

"С глубокой скорбью и невыразимой болью склоняем головы в трауре вместе с родными, близкими, собратьями и всеми, кто знал и уважал погибшего воина", – подчеркнули в поселковом совете.

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Военный погиб 26 сентября 2026 года. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Мужчина проходил военную службу в ГПСУ. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

В Солотвинской общине 2–3 октября 2026 года объявили дни траура. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Мужчина проходил военную службу в ГПСУ. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Военный погиб 26 сентября 2026 года. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

В Солотвинской общине 2–3 октября 2026 года объявлены днями траура. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Солотвинского поселкового совета.

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Мужчина проходил военную службу в ГПСУ. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

В Солотвинской общине 2–3 октября 2026 года объявили дни траура. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Военный погиб 26 сентября 2026 года. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

В Солотвинской общине 2–3 октября 2026 года объявили дни траура. Источник: Facebook/Солотвинский поселковый совет

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Пост. Источник: Скриншот

Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Александр Костин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 4 апреля 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области простились с защитником, погибшим в боях на Луганщине. Николай Олейник защищал Украину с 2023 года. Ему навсегда останется 36 лет.

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