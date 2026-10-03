Погиб в бою: на фронте отдал жизнь пограничник из Прикарпатья

На войне погиб военнослужащий из Прикарпатья Николай Сенчак. Жизнь Героя оборвалась в Харьковской области во время выполнения боевого задания.

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В последний путь защитника проводили 3 октября. Об этом сообщили в Солотвинском поселковом совете.

"Трагическая весть с фронта. Защищая Украину, погиб военнослужащий, Защитник Украины Николай Богданович Сенчак, 23.01.1988 года рождения, житель поселка Солотвин", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Мужчина проходил военную службу в Государственной пограничной службе Украины. Погиб 26 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Купевахи Купянского района Харьковской области.

2 октября Солотвинская община встретила живым коридором чести павшего бойца, отдавшего жизнь, защищая Украину. Простились с Героем 3 октября

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"С глубокой скорбью и невыразимой болью склоняем головы в трауре вместе с родными, близкими, собратьями и всеми, кто знал и уважал погибшего воина", – подчеркнули в поселковом совете.

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В Солотвинской общине 2–3 октября 2026 года объявлены днями траура. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Солотвинского поселкового совета.

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Напомним, в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Александр Костин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 4 апреля 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области простились с защитником, погибшим в боях на Луганщине. Николай Олейник защищал Украину с 2023 года. Ему навсегда останется 36 лет.