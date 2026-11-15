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Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
1,3 т.
Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы
Рецепт блюда. Источник: pinterest.com

Современная украинская гастрономия переживает настоящий бум возвращения к истокам. Шеф-повара и ценители традиционной кухни все чаще возрождают местные блюда, которые столетиями готовили наши предки. Одной из таких кулинарных жемчужин являются штурханцы – старинное блюдо родом из Полесья. По своей сути штурханцы напоминают картофельные пальчики или ленивые вареники, но отличаются особой, необычайно нежной текстурой и пикантной начинкой. Название блюда происходит от способа его приготовления: начинку буквально "вталкивают" (запихивают) в картофельное тесто. Его готовят из самых доступных продуктов, но оно способно приятно удивить даже взыскательных гурманов.

Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы

Как приготовить штурханцы

Редакция FoodOboz делимся классическим рецептом полесских штурханцев, который легко повторить на собственной кухне.

Ингредиенты: 

Для картофельного теста:

  • Картофель (отваренный в мундире) – 400-500 г (примерно 3 крупных клубня)
  • Кукурузный или картофельный крахмал – 5 ст. л. (плюс 3 ст. л. для обваливания)
  • Сливочное масло – 50 г
  • Молоко – 50 мл
  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Соль – щепотка
  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Соль – щепотка
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Для начинки:

  • Кисломолочный творог (желательно жирностью 9%) – 150-200 г
  • Свежий укроп – небольшой пучок (5-6 веточек)
  • Чеснок – 1-2 зуб. 
  • Соль – по вкусу

Для подачи:

  • Сливочное масло или хрустящие шкварки с луком

Способ приготовления: 

1. Подготовка основы: отварите картофель в мундире до полной готовности. Обязательно дайте ему остыть – так тесто впитает меньше крахмала и будет нежнее. Очистите картофель и тщательно разомните в пюре без комочков (можно пропустить через мясорубку).

Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы

Готовим картофельное тесто

2. Замешивание теста: в остывшее пюре добавьте яйцо, молоко, растопленное сливочное масло, щепотку соли и 5 столовых ложек крахмала. Замесите мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

3. Ароматная начинка: творог разомните вилкой. Добавьте мелко нарезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок и немного соли. Хорошо перемешайте.

Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы

Приготовление блюда

4. Присыпьте руки и рабочую поверхность крахмалом. Отщипывайте от теста небольшие кусочки, формируйте из них лепешки, выкладывайте в центр творожную начинку и плотно защипывайте края. Придайте изделиям продолговатую форму и слегка обваляйте каждый штурханец в крахмале. Опускайте заготовки в подсоленный кипяток. Как только штурханцы всплывут на поверхность, засеките время и варите их еще ровно 2-3 минуты.

Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы

Формируем блюдо

Подавать блюдо лучше всего горячим, щедро полив растопленным сливочным маслом или сдобрив шкварками.

Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы

Готовое блюдо

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