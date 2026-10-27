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Забудьте про тушь: самый модный макияж сезона осень 2026

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
1,7 т.
Забудьте про тушь: самый модный макияж сезона осень 2026
Какой макияж сделать осенью. Источник: Pexels

Осенью можно выбрать более темный макияж глаз, но не делать его искусственным или чрезмерным. В этом сезоне мы сосредоточимся на дымчатом, слегка растушеванном макияже в нейтральных цветах. Резкие линии, матовые помады и интенсивный контуринг уходят в прошлое.

Узнайте, какие цвета выбирать и что учитывать при создании осеннего макияжа, пишет OBOZ.UA.

Тренд на густо накрашенные накладные ресницы давно прошел, и женщины начинают возвращаться к более естественному виду. В этом сезоне тушь откладывается на потом, а образ приобретает натуральный, готовый к подиуму характер.

Однако если отсутствие контура глаз не соответствует вашей эстетике, замените черный цвет на коричневый. Это выглядит гораздо нежнее и подходит светлой коже.

Перейдем к губам, которые играют главную роль в этом макияже. Лучше всего очертить контур губ карандашом чуть более темного оттенка. Если вы предпочитаете нейтральные оттенки, выберите чайно-розовый или коричневый, а для более смелого образа идеально подойдут сливовый, бордовый или вишневый. Центр губ лучше заполнить более светлым оттенком и аккуратно растушевать края, чтобы добиться плавного, мягкого перехода цвета.

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После девичьего тренда конфетно-розового наступило время сдержанной элегантности или концепции анти-розового. Речь не о полном отказе от этого этапа в вашем макияже, а о выборе косметики, которая ближе к вашему тону кожи.

Вместо ярких румян выберите дымчатые персиковые тона или приглушенный цвет чайной розы. Это средство не создает чрезмерного эффекта, а лишь слегка подчеркивает скулы. С такими румянами трудно переборщить, поэтому, если вы только начинаете делать макияж, приглушенные цвета станут для вас идеальным выбором.

Есть кое-что и для поклонников макияжа глаз. Блестки и насыщенные цвета уступают место более светлому варианту дымчатого макияжа глаз. Вместо темных теней на всем веке выберите дымчатую линию в уголке глаза. Возьмите точную кисть, наберите немного коричневых теней и нанесите их вдоль линии роста ресниц, завершив нежным завитком на кончике. Затем возьмите пушистую кисть и осторожно растушуйте линию, чтобы убрать резкие края.

Ранее OBOZ.UA также писал о популярном тренде макияжа "сэндвич с румянами".

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