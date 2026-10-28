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"За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу": военнослужащий МВГ Сергей Титовский спас пострадавших в ДТП в Одесской области

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
39
"За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу": военнослужащий МВГ Сергей Титовский спас пострадавших в ДТП в Одесской области
Массивное кровотечение может привести к смерти за считаные минуты. Источник: SICH

Двое военнослужащих мобильной огневой группы 639-го отдельного зенитного пулеметного батальона Воздушного командования "Юг" – Сергей Титовский и Сергей Галак – возвращались с боевого задания. По дороге они заметили перевернутый грузовик и работницу АЗС, которая отчаянно останавливала автомобили, умоляя о помощи. История спасения пострадавших в ДТП, когда счет идет на секунды.

''За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу'': военнослужащий МВГ Сергей Титовский спас пострадавших в ДТП в Одесской области

За жизнь нужно бороться всегда. Источник: SICH

Сергей Титовский прошел непростой боевой путь: от бойца ТрО – до боев за Бахмут, службы в Сумской области, Запорожье, Донецкой и Днепропетровской областях. Со временем возраст и последствия контузий заставили его сменить направление – по состоянию здоровья мужчину перевели в подразделение противовоздушной обороны. Имея высшее юридическое образование и богатый опыт работы в органах внутренних дел, Сергей всегда спокойно и рассудительно реагирует на кризисные ситуации.

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13 сентября подразделение находилось на боевом дежурстве в Одесской области. Поступил распорядительный сигнал, и военнослужащие отправились в путь.

''За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу'': военнослужащий МВГ Сергей Титовский спас пострадавших в ДТП в Одесской области

За жизнь нужно бороться всегда. Источник: SICH

"Нам с побратимом дали команду возвращаться к месту дислокации. Мы выехали. По дороге увидели справа перевернутый тягач. Двигатель еще работал. Рядом бегала сотрудница автозаправки. Она пыталась остановить машины, просила помочь. Там стояло несколько тягачей, но водители боялись подходить, потому что машина могла взорваться. Я говорю напарнику, Сергею Галаку: "Тормози!" – и побежал туда, потому что женщина кричала, что внутри человек".

''За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу'': военнослужащий МВГ Сергей Титовский спас пострадавших в ДТП в Одесской области

За жизнь нужно бороться всегда. Источник: SICH

Ситуация была критической: из-за повреждения автономного обогревателя внутри могла произойти утечка токсичного вещества, а сама грузовик рисковал загореться. Оценив обстоятельства, Сергей понял, что через дверь пострадавшего не вытащить. Взяв из пикапа молоток, он начал разбивать стекло, призывая других водителей дать хотя бы лопату или лом. Работница заправки передала перчатки для безопасной работы с острыми осколками. Общими усилиями лобовое стекло разбили и вытащили травмированного водителя, который уже начал терять сознание из-за потери крови. Времени на долгие раздумья не было.

''За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу'': военнослужащий МВГ Сергей Титовский спас пострадавших в ДТП в Одесской области

За жизнь нужно бороться всегда. Источник: SICH

Благодаря регулярным занятиям по тактической медицине, которые в подразделении Сергея проходят дважды в неделю, отработанный алгоритм действий сработал мгновенно.

"Положили его, и я сразу наложил турникет на руку. Ранение было высоко расположенным. К счастью, кровотечение удалось остановить. Всем известно, что основная причина смерти при таких травмах – быстрая кровопотеря. Много ли я тогда думал? Нет. Все происходило как будто автоматически. С 2022 года у нас постоянно проходили занятия по тактической медицине, во всех подразделениях проводили учения".

''За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу'': военнослужащий МВГ Сергей Титовский спас пострадавших в ДТП в Одесской области

За жизнь нужно бороться всегда. Источник: SICH

Сам Сергей рассказал, что перенял эту привычку у побратима еще в 2022-м. Однажды они встретились в городе выпить кофе, и мужчина заметил у товарища турникет, прикрепленный к сумке.

"Спрашиваю: "Макс, зачем тебе турникет?" А он отвечает: "Мало ли что может случиться. Турникет всегда со мной". С тех пор делаю так же. Турникет у меня давно есть, и я тоже постоянно ношу его с собой. У меня небольшая сумка для документов и других вещей, и турникет всегда лежит там. Мало ли что может случиться, а я смогу спасти кому-то жизнь. За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу", – рассказывает Сергей Титовский.

Массивное кровотечение может привести к смерти за считаные минуты, однако своевременная и правильная доврачебная помощь дает шанс спасти жизнь. Опыт войны в Украине подтверждает важность средств для остановки кровотечения и навыков их применения.

''За жизнь нужно бороться всегда. Я иначе не могу'': военнослужащий МВГ Сергей Титовский спас пострадавших в ДТП в Одесской области

За жизнь нужно бороться всегда. Источник: SICH

"То, как военнослужащий действовал в критической ситуации, – еще раз доказывает, насколько важно каждому гражданскому в Украине раз в год проходить курсы домедицинской помощи, чтобы в нужный момент каждое движение было отработано до автоматизма. И при этом иметь при себе надежный и проверенный турникет", – подытожил ветеран российско-украинской войны, бывший боевой медик и инструктор по тактической медицине украинского производителя турникетов SICH Олег Лелякин.

Олег подчеркивает: регулярные тренировки и отработка навыков домедицинской помощи должны стать привычной практикой не только для военных, но и для гражданских. Ведь подготовленность помогает не растеряться в экстренной ситуации и действовать быстро, когда от каждой секунды зависит жизнь.

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