При какой температуре не следует выгуливать собаку: есть серьезная угроза

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией Трамп"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией ТрампИллюстрация - люди с флагами УкраиныКоличество украинских беженцев в ЕС резко сократилось: в каких странах до сих пор проживает больше всегоСилы обороны поразили аэродром "Ахтубинск" и дронопорт противника. Фото и видеоСилы обороны поразили аэродром "Ахтубинск" и дронопорт противника. Фото и видеоНужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр "Десна"Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр "Десна""Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со СвитолинойГде смотреть Свитолину против первой ракетки России в финале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026Где смотреть Свитолину против первой ракетки России в финале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026Иллюстрация – деньги, выплата.Зарплаты украинцев выросли почти на 80%: кому работодатели готовы платить до 55 тыс. грнЧто Польша хочет получить от Украины в обмен на МиГ-29: названа технологияЧто Польша хочет получить от Украины в обмен на МиГ-29: названа технологияУничтожена техника и живая сила: украинские пограничники устроили разгром оккупантам. ВидеоУничтожена техника и живая сила: украинские пограничники устроили разгром оккупантам. Видео"Цели не менялись": у Путина сделали циничное заявление о войне в Украине"Цели не менялись": у Путина сделали циничное заявление о войне в Украине
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

При какой температуре не следует выгуливать собаку: есть серьезная угроза

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
540
При какой температуре не следует выгуливать собаку: есть серьезная угроза
Какая температура воздуха опасна для собак. Источник: Pexels

Владельцев собак предупредили, что регулярные прогулки с собаками во время похолодания могут быть опасны для животных. Речь идет о температуре -4°C и ниже.

А для маленьких собак, щенков, пожилых животных и собак стройного телосложения такой предел наступает уже около 0°C. О температурных рамках и признаках переохлаждения пишет Express.

Собаки по-разному переносят мороз: одни породы лучше приспособлены к низким температурам, другие тяжело переносят даже незначительное похолодание.

Какие собаки мерзнут быстрее

Особенно чувствительными к холоду бывают животные с тонким шерстным покровом. Даже температура +5°C может быть для них некомфортной, поэтому во время прогулки важно следить за поведением питомца, а не ориентироваться только на показания термометра.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,6 т.
Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы
2,6 т.
Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы
AstroObozAstroOboz
1,6 т.
"Бесячий родственник": люди под этим знаком зодиака всегда спорят за столом
1,6 т.
"Бесячий родственник": люди под этим знаком зодиака всегда спорят за столом
Елена БылимЕлена Былим
933
Газон станет здоровее: поможет один натуральный ингредиент
933
Газон станет здоровее: поможет один натуральный ингредиент

Как распознать, что собаке слишком холодно

Длительное пребывание на морозе грозит переохлаждением, обморожением, трещинами на лапах, подушечках лап или носу. О дискомфорте свидетельствуют дрожь, скулеж, нежелание идти дальше, поднятие лап и попытки найти тепло. Еще один тревожный сигнал – дезориентация.

Если появился любой из этих признаков, собаку нужно отвести в помещение и осторожно согреть. При подозрении на переохлаждение следует немедленно обратиться за ветеринарной помощью.

При какой температуре не следует выгуливать собаку: есть серьезная угроза

Лучше сразу позаботиться о теплой одежде для собаки. Источник: Pexels

Как помочь питомцу согреться на прогулке

Для собак, которые плохо переносят холод, рекомендуют теплую одежду и более короткие прогулки. Особенно это касается животных стройного телосложения и с тонкой шерстью: им советуют надевать куртку для собак.

Игры и бег помогают вырабатывать тепло благодаря физической активности. В холодные периоды прогулки рекомендуют переносить на самое теплое время суток – зимой это обычно промежуток между 11:00 и 15:00.

Ранее OBOZ.UA писал, что означают распространенные движения собак и как правильно понять "язык" своего питомца.

Похожие темы
животныесобака
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!