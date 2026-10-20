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За неделю энергетики восстановили электроснабжение более чем 1,7 млн семей после обстрелов – ДТЭК

Мария ШевчукМария Шевчук
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За неделю энергетики восстановили электроснабжение более чем 1,7 млн семей после обстрелов – ДТЭК
Энергетики Украины круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в регионах, пострадавших от российских атак. Источник: ДТЭК

С 12 по 18 октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение более чем 1,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без электричества из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение в более чем 600 населенных пунктах, обесточенных в результате российских атак.

Больше всего восстановлений было в Киеве, где свет вернули 642,5 тысячи семей. Отключения были вызваны атаками на магистральные электросети, через которые столица получает электроэнергию.

В Донецкой области за неделю энергетики восстановили электроснабжение 474,2 тысячи домов, в Одесской – 243,5 тысячи, в Киевской – более 229,4 тысячи, а в Днепропетровской – 166,4 тысячи.

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В компании отмечают, что российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в последнее время усилились обстрелы энергообъектов Киева, Киевской и Одесской областей. Из-за повреждений энергосистемы в отдельных регионах вынужденно применяются стабилизационные и экстренные отключения света.

Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение почти 1,9 млн семей.

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