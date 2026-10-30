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Из каких растений сделать живую изгородь: лучшие варианты для дачи

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
381
Из каких растений сделать живую изгородь: лучшие варианты для дачи
Хорошо подобранная живая изгородь может заменить даже полноценный забор. Источник: Unsplash

Многие владельцы садов предпочитают отгораживать свой участок не глухим забором, а украшать живой изгородью. Живые растения выглядят привлекательнее и лучше влияют на микроклимат во дворе или на даче.

Но, выбирая растения для живой изгороди, важно учитывать не только простоту ухода за ними, но и их устойчивость к болезням, вредителям, непогоде и так далее. При этом большинство листопадных кустарников и деревьев, в том числе для изгороди, лучше сажать осенью, а не весной. Когда опадает листва, растение перестает активно наращивать побеги, однако его корневая система продолжает развиваться в прохладной и достаточно влажной почве. Весенняя посадка лучше подходит теплолюбивым и некоторым вечнозеленым культурам. Какие именно растения стоит рассмотреть для формирования живой изгороди, выясняло издание RadioClub.

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Если вам нужен низкий бордюр (до 60–80 см)

  • Спирея японская. Отлично подходит для невысокой аккуратной изгороди. Кусты легко переносят обрезку, быстро отрастают после стрижки и обильно цветут. К тому же есть сорта с зеленой, желтой и красноватой листвой.
  • Карликовый барбарис. Компактные кустики образуют густую изгородь, не боятся сильных морозов и хорошо переносят засушливые периоды. Особенно декоративны разновидности с бордовой или золотистой окраской листьев.
  • Лапчатка кустарниковая. Подходит и для бордюров, и для невысоких живых изгородей. Растение неприхотливо, устойчиво к морозам и засухе, легко переносит стрижку и долго цветет. Комфортнее всего ему на солнечных местах или в легкой полутени. Чтобы кусты сохраняли аккуратный вид, достаточно время от времени их подрезать.
  • Самшит. Его часто выбирают для создания ровных геометрических бордюров, ведь куст хорошо переносит стрижку. Однако в местностях с холодными зимами посадку лучше отложить до весны: так у растения будет больше времени, чтобы укорениться до морозов. Стоит учитывать и то, что самшит нуждается в тщательном уходе. Иначе его может повредить самшитовая огневка или грибковые заболевания.

Для живой изгороди средней высоты (1–1,5 м)

  • Пузыреплодник. Один из самых неприхотливых декоративных кустарников. Он быстро разрастается, легко переносит обрезку, морозы и непростые городские условия. В зависимости от сорта листья могут быть зелеными, золотистыми или темно-пурпурными.
  • Бирючина. Удачный выбор для тех, кто хочет получить густую изгородь четкой формы. Куст хорошо переносит регулярную стрижку и быстро восстанавливается, выпуская новые побеги.
  • Дерен белый. Этот куст остается декоративным даже после окончания сезона. Когда опадают листья, на фоне зимнего сада выделяются его красные или бордовые побеги. Дерен нетребователен к составу почвы и хорошо переносит морозы.
Из каких растений сделать живую изгородь: лучшие варианты для дачи

Растения для живой изгороди можно подобрать для ограждений разной высоты и под разные задачи. Источник: Unsplash

Растения для высокой живой изгороди (от 2 м)

  • Граб. Подойдет для создания плотной зеленой изгороди. Он морозоустойчив, хорошо переносит формирующую обрезку, а его сухие листья нередко держатся на ветках до весны. Благодаря этому зимой живая изгородь не становится полностью прозрачной.
  • Боярышник. Вариант для тех, кому нужна не только декоративная, но и защитная изгородь. Благодаря колючим веткам через нее сложно пробраться, а весной боярышник еще и радует красивым цветением.
  • Сирень. Лучше всего подходит для живой изгороди, которой позволяют расти естественно, без постоянного формирования. Она хорошо переносит зиму, а весной покрывается цветами, превращая ограду в ароматную цветущую стену.

Для большого участка

На просторном дворе нет необходимости слишком ограничивать рост растений. Для такой ограды хорошо подойдут боярышник, граб, дерен, сирень и пузыреплодник. Их можно посадить в 2 ряда, чередуя разные виды. Так живая изгородь будет выглядеть естественнее и лучше защитит территорию от ветра.

Для маленького участка

Если сад небольшой, стоит подобрать растения, которые не займут слишком много места и не отнимут у вас несколько метров полезной площади. Для этого подойдут спирея, компактные сорта барбариса и бирючина, которую можно регулярно стричь.

Также можно обратить внимание на узкие сорта туи. Однако их лучше высаживать весной, особенно если речь идет о молодых саженцах. За теплый сезон они успеют хорошо укорениться и подготовиться к следующей зиме.

Если главный критерий – минимум хлопот, стоит присмотреться к спирее, пузыреплоднику, дерену и грабу. Эти растения сочетают декоративность и выносливость и не требуют постоянного внимания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем белить деревья осенью, чтобы побелка не смывалась.

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