Из каких растений сделать живую изгородь: лучшие варианты для дачи

Многие владельцы садов предпочитают отгораживать свой участок не глухим забором, а украшать живой изгородью. Живые растения выглядят привлекательнее и лучше влияют на микроклимат во дворе или на даче.

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Но, выбирая растения для живой изгороди, важно учитывать не только простоту ухода за ними, но и их устойчивость к болезням, вредителям, непогоде и так далее. При этом большинство листопадных кустарников и деревьев, в том числе для изгороди, лучше сажать осенью, а не весной. Когда опадает листва, растение перестает активно наращивать побеги, однако его корневая система продолжает развиваться в прохладной и достаточно влажной почве. Весенняя посадка лучше подходит теплолюбивым и некоторым вечнозеленым культурам. Какие именно растения стоит рассмотреть для формирования живой изгороди, выясняло издание RadioClub.

Если вам нужен низкий бордюр (до 60–80 см)

Спирея японская. Отлично подходит для невысокой аккуратной изгороди. Кусты легко переносят обрезку, быстро отрастают после стрижки и обильно цветут. К тому же есть сорта с зеленой, желтой и красноватой листвой.

Отлично подходит для невысокой аккуратной изгороди. Кусты легко переносят обрезку, быстро отрастают после стрижки и обильно цветут. К тому же есть сорта с зеленой, желтой и красноватой листвой. Карликовый барбарис. Компактные кустики образуют густую изгородь, не боятся сильных морозов и хорошо переносят засушливые периоды. Особенно декоративны разновидности с бордовой или золотистой окраской листьев.

Компактные кустики образуют густую изгородь, не боятся сильных морозов и хорошо переносят засушливые периоды. Особенно декоративны разновидности с бордовой или золотистой окраской листьев. Лапчатка кустарниковая. Подходит и для бордюров, и для невысоких живых изгородей. Растение неприхотливо, устойчиво к морозам и засухе, легко переносит стрижку и долго цветет. Комфортнее всего ему на солнечных местах или в легкой полутени. Чтобы кусты сохраняли аккуратный вид, достаточно время от времени их подрезать.

Подходит и для бордюров, и для невысоких живых изгородей. Растение неприхотливо, устойчиво к морозам и засухе, легко переносит стрижку и долго цветет. Комфортнее всего ему на солнечных местах или в легкой полутени. Чтобы кусты сохраняли аккуратный вид, достаточно время от времени их подрезать. Самшит. Его часто выбирают для создания ровных геометрических бордюров, ведь куст хорошо переносит стрижку. Однако в местностях с холодными зимами посадку лучше отложить до весны: так у растения будет больше времени, чтобы укорениться до морозов. Стоит учитывать и то, что самшит нуждается в тщательном уходе. Иначе его может повредить самшитовая огневка или грибковые заболевания.

Для живой изгороди средней высоты (1–1,5 м)

Пузыреплодник. Один из самых неприхотливых декоративных кустарников. Он быстро разрастается, легко переносит обрезку, морозы и непростые городские условия. В зависимости от сорта листья могут быть зелеными, золотистыми или темно-пурпурными.

Один из самых неприхотливых декоративных кустарников. Он быстро разрастается, легко переносит обрезку, морозы и непростые городские условия. В зависимости от сорта листья могут быть зелеными, золотистыми или темно-пурпурными. Бирючина. Удачный выбор для тех, кто хочет получить густую изгородь четкой формы. Куст хорошо переносит регулярную стрижку и быстро восстанавливается, выпуская новые побеги.

Удачный выбор для тех, кто хочет получить густую изгородь четкой формы. Куст хорошо переносит регулярную стрижку и быстро восстанавливается, выпуская новые побеги. Дерен белый. Этот куст остается декоративным даже после окончания сезона. Когда опадают листья, на фоне зимнего сада выделяются его красные или бордовые побеги. Дерен нетребователен к составу почвы и хорошо переносит морозы.

Растения для высокой живой изгороди (от 2 м)

Граб. Подойдет для создания плотной зеленой изгороди. Он морозоустойчив, хорошо переносит формирующую обрезку, а его сухие листья нередко держатся на ветках до весны. Благодаря этому зимой живая изгородь не становится полностью прозрачной.

Подойдет для создания плотной зеленой изгороди. Он морозоустойчив, хорошо переносит формирующую обрезку, а его сухие листья нередко держатся на ветках до весны. Благодаря этому зимой живая изгородь не становится полностью прозрачной. Боярышник . Вариант для тех, кому нужна не только декоративная, но и защитная изгородь. Благодаря колючим веткам через нее сложно пробраться, а весной боярышник еще и радует красивым цветением.

. Вариант для тех, кому нужна не только декоративная, но и защитная изгородь. Благодаря колючим веткам через нее сложно пробраться, а весной боярышник еще и радует красивым цветением. Сирень. Лучше всего подходит для живой изгороди, которой позволяют расти естественно, без постоянного формирования. Она хорошо переносит зиму, а весной покрывается цветами, превращая ограду в ароматную цветущую стену.

Для большого участка

На просторном дворе нет необходимости слишком ограничивать рост растений. Для такой ограды хорошо подойдут боярышник, граб, дерен, сирень и пузыреплодник. Их можно посадить в 2 ряда, чередуя разные виды. Так живая изгородь будет выглядеть естественнее и лучше защитит территорию от ветра.

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Для маленького участка

Если сад небольшой, стоит подобрать растения, которые не займут слишком много места и не отнимут у вас несколько метров полезной площади. Для этого подойдут спирея, компактные сорта барбариса и бирючина, которую можно регулярно стричь.

Также можно обратить внимание на узкие сорта туи. Однако их лучше высаживать весной, особенно если речь идет о молодых саженцах. За теплый сезон они успеют хорошо укорениться и подготовиться к следующей зиме.

Если главный критерий – минимум хлопот, стоит присмотреться к спирее, пузыреплоднику, дерену и грабу. Эти растения сочетают декоративность и выносливость и не требуют постоянного внимания.

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