Мужчину, который является отцом троих детей, не выпустили за границу, несмотря на действующую отсрочку. Ключевым вопросом стало то, что он добровольно платил алименты, поэтому сведений об этом в исполнительной службе не было.

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Об этом рассказали в Судебно-юридической газете. Суд признал необоснованными аргументы пограничной службы о непредоставлении документов об отсутствии задолженности, однако пограничная служба обжаловала это решение.

Что произошло

17 марта 2025 года отец троих детей пытался выехать из Украины через автомобильный пункт пропуска "Устилуг" на Волыни. Он предоставил заграничный паспорт, военно-учетный документ с отметкой об отсрочке, выписку из приложения "Резерв+", свидетельства о рождении троих детей и свидетельство о браке.

"Поскольку двое детей проживали отдельно от отца вместе со своей матерью, мужчина также предоставил нотариально заверенный договор об осуществлении родительских прав и определении места проживания детей", – говорится в материале.

В договоре было указано, что мужчина обязался выплачивать на содержание двоих детей 30 тысяч гривен алиментов ежемесячно до достижения ими совершеннолетия. Также мужчина предоставил нотариально заверенное заявление матери детей об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

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Однако пограничники отказали ему в выезде, сославшись на непредоставление документов, подтверждающих основание для пересечения границы или цель поездки.

Мужчина обратился в суд

Пограничники обосновали отказ тем, что мужчина должен был предоставить доказательства содержания детей, в частности решение суда о назначении алиментов и справку исполнительной службы об их размере и отсутствии задолженности.

Истец подчеркнул, что добровольно платит алименты по нотариально заверенному договору, а не по решению суда. Поэтому в исполнительной службе нет соответствующей информации.

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Кроме того, мужчина отметил, что достаточность оснований для предоставления ему отсрочки от мобилизации уже проверил ТЦК.

Что постановил суд

Суд подчеркнул, что в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву не подлежат военнообязанные, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Исключение составляют лица, задолженность которых по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

При этом решение вопроса о предоставлении отсрочки относится к компетенции ТЦК, а пограничная служба проверяет ее наличие.

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Также суд обратил внимание на статью 189 Семейного кодекса Украины, которая позволяет родителям самостоятельно определять размер и сроки уплаты алиментов путем заключения нотариально заверенного договора.

В этом случае мужчина предоставил и соответствующий договор, и нотариально заверенное заявление матери детей об отсутствии задолженности.

Таким образом, суд признал безосновательными аргументы пограничной службы о непредоставлении документов об отсутствии задолженности. Суд удовлетворил иск, признал противоправным и отменил решение пограничников об отказе в пересечении государственной границы.

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Однако воинская часть Государственной пограничной службы обжаловала решение. Восьмой апелляционный административный суд открыл апелляционное производство и назначил дело к рассмотрению в порядке письменного производства.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что военнообязанные украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Однако наличие такого статуса не всегда дает право выехать за пределы страны, поскольку для разных категорий граждан действуют отдельные правила пересечения границы.