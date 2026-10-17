''С этим проектом ты понимаешь, что тебя здесь ждут, тебе здесь помогут'': Даниил Розвозов – о поддержке проекта ''Молодежь выбирает Украину''

22-летний Даниил Розвозов из Мариуполя пережил принудительный вывоз в Россию, а в конце 2022 года смог вернуться в Украину. Сегодня парень учится, строит планы на будущее и участвует в проекте Фонда Рината Ахметова "Молодежь выбирает Украину", который помогает молодым украинцам адаптироваться после возвращения из оккупации или депортации.

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Даниил поделился своей историей в эфире MEGOGO перед матчем донецкого "Шахтера" против греческого АЕК в Лиге чемпионов. Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после возвращения, и о важности поддержки молодых людей, которые хотят строить свое будущее в Украине.

"Это инициатива Фонда Рината Ахметова, Офиса омбудсмена и Министерства молодежи и спорта Украины. А теперь к нам присоединился еще и футбольный клуб "Шахтер". Очень много молодежи находится на оккупированных территориях, на территории других стран, и они хотят вернуться. Благодаря этому проекту ты понимаешь, что тебя здесь ждут, тебе здесь помогут", – говорит Даниил.

Во время эфира Даниил не только поделился своей историей, но и попробовал себя в роли футбольного эксперта. В конце разговора ведущий спросил парня, каким, по его мнению, будет результат матча "Шахтера" против АЕК. Даниил уверенно предсказал победу "горняков" со счетом 3:0. И почти угадал! "Шахтер" победил со счетом 3:1, так что парень правильно предсказал не только победителя, но и количество забитых командой голов.

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История Даниила прозвучала в рамках сотрудничества Фонда Рината Ахметова с MEGOGO. Во время восьми трансляций матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов медиасервис будет информировать зрителей о проекте "Молодежь выбирает Украину".

"Молодежь выбирает Украину" – пилотный проект Фонда Рината Ахметова, Офиса омбудсмена Украины и Министерства молодежи и спорта Украины для молодых украинцев в возрасте 18–23 лет, которые возвращаются с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации. Цель проекта – помочь им адаптироваться, получить образование, найти работу и стать самостоятельными. Первыми участниками стали 20 молодых людей.

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