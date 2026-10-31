С Хэллоуином: смешные и жуткие поздравления

Хэллоуин уже давно превратился из древнего предсказания в один из самых веселых и атмосферных осенних праздников, когда каждый может примерить необычную маску и погрузиться в мир добрых чар. В этот вечер не обойтись без горячего чая с тыквенными специями, фонарей Джека и, конечно же, искренних или забавных поздравлений для друзей и близких.

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Независимо от того, ищете ли вы легкую шутку для дружеского чата или хотите отправить что-то по-настоящему "жуткое" и незабываемое, правильные слова помогут создать праздничную магию даже на расстоянии.

OBOZ.UA подготовил лучшую подборку смс-пожеланий, забавных поздравлений и ярких картинок к Хэллоуину 2026, которые гарантированно поднимут настроение.

Короткие поздравления с Хэллоуином 2026, смс

Желаю столько сладостей на Хэллоуин, чтобы ни одна ведьма не смогла их отобрать! 🍫 Светлого и веселого праздника!

Не пугайся, если сегодня ночью кто-то будет шуршать под кроватью – это просто я пришел за твоими конфетами! 👻 С Хэллоуином!

С Хэллоуином! Желаю сегодня встретить только доброжелательных привидений, которые делятся сладостями, а не рабочими заданиями! 🎃

Пусть твоя тыквенная карета никогда не превращается в обычную тыкву, а настроение будет просто бомбически-волшебным! ✨

Желаю страшно веселого Хэллоуина! 🌙🕸️

Зажги свечу в тыкве – пусть она отгоняет всех злых духов и привлекает только удачу! 🎃🕯️

Ночь ведьм, летучих мышей и тайн уже здесь! Пусть этот Хэллоуин будет наполнен приятными моментами! 🦇✨

Лунный свет, шелест листьев и крики летучих мышей... Не забудь запереть дверь или приготовить мешок конфет! 🕷️С Хэллоуином!

С Хэллоуином! Пусть в твоем доме царит тепло, а тыквенный латте согревает в эту волшебную осеннюю ночь! ☕🎃

Желаю тебе самого сладкого Хэллоуина! Пусть все ужасы окажутся лишь выдумкой! 👻💛

Пусть сбываются самые смелые желания, а магия Хэллоуина принесет море позитива и улыбок! 🧙‍♀️✨

С праздником! Желаю получить столько конфет и радости, чтобы хватило на всю холодную осень! 🍬🎃

Поздравления с Хэллоуином: картинки

Поздравить с Хеллоуином своими словами

С Хеллоуином! Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно меньше настоящих ужасов и как можно больше сладких приключений! Пусть сегодня тебя преследуют только привидения с конфетами, а единственная ведьма, которая появится на пороге, принесет тебе деньги! Желаю здоровья, удачи и нервов крепче, чем паутина в заброшенном замке!

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С Хэллоуином! Желаю, чтобы в твоей жизни было столько денег, сколько крови у вампира после праздничного пира! Пусть проблемы боятся тебя больше, чем Дракула боится чеснока, а неудачи убегают, услышав твое имя! Желаю сладкой жизни, горячих поцелуев и хладнокровия, когда кто-нибудь спросит, куда делась вся зарплата!

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С Хэллоуином! Желаю тебе такой магии, чтобы деньги сами залетали в кошелек, лишние килограммы исчезали после одного заклинания, а все токсичные люди превращались в лягушек еще до того, как успеют испортить тебе настроение! Пусть твоя метла летает только на отдых, котел кипит от достатка, а жизнь будет сладкой, как конфета, и яркой, как молния над ведьминым замком!

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В ночь Хэллоуина просыпаются мертвецы, скрипят двери, воют волки, а из темноты доносится шепот... Не бойся! Это всего лишь твои нерешенные дела пришли напомнить о себе! Желаю, чтобы все призраки прошлого наконец отстали, скелеты в шкафу научились молчать, а черная полоса в жизни превратилась в черное платье для вечеринки! С Хэллоуином – пусть страшно будет только от количества конфет, которые ты сегодня съешь!

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Главные истории дня

С Хеллоуином! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было два варианта: кошелек, полный денег, или стол, полный вкусностей! Пусть все проблемы растворяются, как сахар в горячем чае, а счастье липнет к тебе сильнее, чем карамель к зубам! И помни: если сегодня кто-то постучит в дверь со словами "Конфеты или пакость!", смело отвечай: "Деньги или идите к соседям!"

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Поздравляю с Хеллоуином! Желаю, чтобы пауки плели паутину только для декора, привидения пугали только твоих врагов, а скелеты танцевали исключительно на дискотеке! Пусть твой холодильник никогда не будет пустым, интернет не пропадает в самый интересный момент, а будильник каждое утро звучит как нежная колыбельная, а не как предсмертный крик из фильма ужасов!

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С Хэллоуином! Желаю тебе столько энергии, чтобы даже зомби просили у тебя рецепт бодрости! Пусть после рабочего дня ты не превращаешься в ходячего мертвеца, после зарплаты не впадаешь в финансовую кому, а после встречи с родственниками не нуждаешься в экзорцисте! Желаю крепкого здоровья, железных нервов и такого счастья, чтобы даже в загробном мире завидовали!

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В эту магическую ночь желаю тебе летать от счастья, а не от счетов за коммуналку! Пусть летучие мыши приносят только хорошие новости, черные коты перебегают дорогу исключительно к успеху, а каждое загаданное желание исполняется быстрее, чем ты успеешь сказать "Абракадабра"! И пусть единственный скелет, который напугает тебя сегодня, будет на принте твоей любимой футболки!

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С Хэллоуином! Желаю, чтобы твои враги боялись даже вспоминать твое имя, конкуренты убегали как от огня, а завистники теряли дар речи каждый раз, когда видели твои успехи! Пусть в твоей жизни горят только свечи на праздничном торте, деньги в карманах и огонь страсти в сердце! А все темные силы пусть обходят тебя за десятой дорогой, ведь у тебя сегодня слишком много планов на счастливое будущее!

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Осторожно! Этой ночью под кроватью могут прятаться монстры, в шкафу – скелеты, за окном – ведьмы, а в телефоне – сообщения от бывших! Но желаю, чтобы никакая нечисть не смогла испортить тебе настроение! Пусть привидения приносят подарки, вампиры дарят цветы, ведьмы варят зелья для вечной молодости, а черные коты ведут тебя прямиком к мешку с деньгами! С Хэллоуином! Пусть твоя жизнь будет сказочно страшной, безумно веселой и невероятно счастливой! 👻🖤

OBOZ.UA также предлагает подборку хэллоуинских фильмов, чтобы провести этот вечер в уюте и тепле.