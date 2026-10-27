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С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления
В День украинской письменности и языка украинцы всего мира пишут Радиодиктант национального единства. Источник: NurPhoto

Каждый год 27 октября украинцы по всему миру чтят свое национальное сокровище – украинский язык. В День украинской письменности и языка пишут Радиодиктант национального единства и вспоминают свои любимые слова.

OBOZ.UA решил помочь вам поздравить близких с праздником, таким важным для нашей идентичности. Отправляйте им поздравления тем, кто точно знает: язык – это важно.

С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления

Открытка с поздравлением ко Дню украинской письменности и языка. Источник: maximum.fm

Поздравляю с праздником украинского слова! Пусть оно будет вечным!

***

Искренне поздравляю с праздником украинского языка! Это не просто язык, а настоящая мелодия, способная затронуть самые глубокие чувства. Желаю, чтобы он был вашей опорой, вдохновением и духовным богатством, которое никогда не теряет ценности.

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***

С Днем украинской письменности! Давайте вместе обогащать наш язык!

С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления

День украинской письменности и языка 2026, поздравления. Источник: maximum.fm

Искренние поздравления с Днем украинского языка! Наш язык – это сила и красота нашей земли, это история, которую мы пишем вместе. Пусть каждый украинец бережет его в своем сердце и передает как самое ценное сокровище следующим поколениям!

***

Поздравляю с праздником нашего языка! Пусть его красота вдохновляет и объединяет!

***

С Днем украинской письменности и языка! Этот день учит нас беречь язык как драгоценное сокровище, ведь в каждом слове чувствуется любовь, сила и гордость. Пусть каждое ваше слово будет громким эхом нашей национальной идентичности и культуры!

С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления

Поздравление с Днем украинской письменности и языка. Источник: maximum.fm

Величие языка – в наших сердцах. Поздравляю с праздником украинского языка!

***

Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть наш язык будет живым и вечным, пусть он звучит на весь мир, рассказывая о величии и красоте украинской души. Желаю каждому из нас с гордостью нести это языковое сокровище, развивать и оберегать его!

***

Пусть украинский язык всегда звучит гордо и искренне!

С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления

День украинской письменности и языка, открытка. Источник: maximum.fm

С праздником родного языка, с праздником нашего духовного единства! Украинский язык – наш код, который объединяет, исцеляет и вдохновляет. Пусть этот день напоминает о важности сохранения и развития языка, который делает нас настоящими украинцами!

***

С Днем письменности! Бережем красоту и силу родного языка.

С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления

Открытка ко Дню украинской письменности и языка. Источник: maximum.fm

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине отмечают День достоинства и свободы.

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