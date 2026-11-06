Юные сестры-близнецы, которые 10 лет провели в оккупированном Донецке, рассказали о новой жизни в Украине

Участницы проекта "Молодежь выбирает Украину" Фонда Рината Ахметова – сестры-близнецы Оля и Алина – рассказали о жизни в оккупированном Донецке, возвращении в Украину и планах на будущее. Своей историей девушки поделились во время студии MEGOGO перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" – "Спортинг".

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С 2014 до 2024 года сестры жили в оккупированном Донецке и учились по российской системе образования. Несмотря на это, они не теряли связи с Украиной: самостоятельно изучали украинский язык и историю, чтобы сдать выпускные экзамены и вернуться на подконтрольную Украине территорию. В 2024 году девушки переехали в Киев.

После возвращения одной из самых больших трудностей для сестер стала адаптация к новой среде и поиск своего места в Украине. Поддержку они нашли, в частности, в проекте "Молодежь выбирает Украину".

"Для нас самой трудной была именно адаптация, потому что раньше мы жили в одном кругу общения, а здесь перешли в совершенно другой. Проект очень помогает нам реализоваться, получить образование, которое мы хотим, а в будущем – найти работу. Также есть психологическая поддержка, медицинские обследования и наставничество", – рассказала Алина.

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У каждой из сестер уже есть собственное видение будущего. Оля учится по юридическому направлению и стремится стать правозащитницей, чтобы защищать права людей и развиваться в этой сфере. Важной поддержкой для нее стало наставничество.

"У меня есть наставник, который помогает мне развиваться в том, что меня интересует. Я хочу стать правозащитницей, приобрести необходимые навыки и найти возможности для работы в этой сфере. Для меня важно знать, что есть человек, который всегда меня поддерживает", – поделилась Оля.

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Алина мечтает объединить дизайн и проектный менеджмент, а в будущем создать собственную инициативу, которая будет помогать восстанавливать жилье на временно оккупированных территориях после их освобождения.

Девушки также поделились воспоминаниями о донецком "Шахтере". Для них клуб – неотъемлемая часть детства и связи с родным городом. Одна из сестер хранила дома шарф команды, а теперь уже смогла увидеть игроков вживую и даже побывать с ними в Нидерландах.

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"Для меня "Шахтер" – это детство, что-то родное. Раньше это была мечта, которую я видела как будто на картинке. А сейчас я увидела команду вживую, ездила с ней в Нидерланды. Это уникальный опыт", – рассказала одна из девушек.

"Шахтер" является партнером проекта "Молодежь выбирает Украину", который реализует Фонд Рината Ахметова совместно с Офисом омбудсмена Украины и Министерством молодежи и спорта. Он помогает молодым украинцам в возрасте 18–23 лет, пережившим оккупацию или незаконную депортацию, адаптироваться после возвращения, получить образование, найти профессиональный путь и построить будущее в Украине.

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Во время матчей Лиги чемпионов участники проекта посещают игры "Шахтера" в разных городах Европы и рассказывают представителям европейских институтов и международных организаций о жизни в оккупации. Их свидетельства помогают привлекать внимание мира к опыту украинской молодежи, пережившей российскую агрессию.

В Лондон на матч со "Спортингом" отправились другие участники проекта – Данило Развозов, Злата Джуанишова и Сергей. Их сопровождал тренер по посттравматическому росту ОО "Серце Азовсталі" Сергей Яровой, который помогает участникам строить свое будущее в Украине.