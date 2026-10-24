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Ему навсегда останется 42: в борьбе за Украину погиб майор Вадим Гончарук из Ивано-Франковска

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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Ему навсегда останется 42: в борьбе за Украину погиб майор Вадим Гончарук из Ивано-Франковска
Прощание с военным состоится в субботу в Ивано-Франковске. Источник: Коллаж OBOZ.UA

42-летний майор Вадим Гончарук погиб в борьбе за Украину. Ивано-Франковск простится с защитником 24 октября. Воина похоронят на Аллее Героев городского кладбища в селе Чукаловка.

О гибели военного и церемонии прощания сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков на своей странице в Facebook. Он отметил, что община прощается с защитником, и выразил соболезнования его родным и близким.

Ему навсегда останется 42: в борьбе за Украину погиб майор Вадим Гончарук из Ивано-Франковска

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков. Источник: facebook.com/ruslan.martsinkiv

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Вадим Гончарук родился 5 марта 1984 года. Он имел звание майора и погиб 21 октября.

В пятницу, 23 октября, в 18:00 в Доме скорби на улице Ребета, 3, в Ивано-Франковске должна была состояться панихида по погибшему. Основная церемония прощания запланирована на субботу, 24 октября, в 09:00 там же.

Маршрут траурной процессии

После прощания горожане смогут отдать дань уважения защитнику во время движения траурной процессии по улицам города. Маршрут будет пролегать по улицам Бандеры, Независимости, Сечевых Стрельцов и Коновальца, откуда процессия отправится в село Чукаловка.

Похороны Вадима Гончарука запланированы на 10:20 на Аллее Героев городского кладбища.

Вечная память и уважение защитнику Украины...

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