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Его постоянно меняли: каким был флаг Украины в составе СССР

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
732
Его постоянно меняли: каким был флаг Украины в составе СССР
Сейчас мало кто может это вспомнить, но республики в составе СССР имели собственные флаги. Источник: WIN-Initiative/Neleman

Даже во времена СССР мало кто придавал этому факту большое значение, но у каждой республики в те времена был свой собственный флаг. Более того, эти стяги со временем менялись. Конечно, несколько итераций пережил и символ советской Украины.

Интересный факт: в первой, еще неофициальной версии частью флага был сине-желтый фрагмент. Как менялся с годами символ УССР, разбирался OBOZ.UA.

Его постоянно меняли: каким был флаг Украины в составе СССР

Флаг советской УНРР (1917–1919). Источник: Wikimedia

Первый флаг – тот самый, с сине-желтым элементом в углу, – был флагом не занятой советами Украины, а Украинской Народной Республики Советов. Это было образование в составе РСФСР с центром в Харькове, провозглашенное в противовес Украинской Народной Республике, которая пыталась установить в Киеве независимость нашего государства. В таком виде флаг просуществовал менее двух лет. Историки не считают его официальным.

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Его постоянно меняли: каким был флаг Украины в составе СССР

Флаг УССР с 1923 года. Источник: Wikimedia

Когда же в Украине окончательно установилась власть большевиков, официальную символику республики утвердили не сразу. Однако Конституция УССР, принятая в марте 1919 года, уже определяла флаг как красное полотнище с золотыми буквами "УССР" или полным названием республики в верхнем углу у древка. Позднее появился также вариант с аббревиатурой, обрамленной золотой линией. Красный цвет соответствовал большевистской идеологии, а от сине-желтого сочетания, связанного с украинским национальным движением, отказались.

Его постоянно меняли: каким был флаг Украины в составе СССР

Флаг УССР с 1927 года. Источник: Wikimedia

В последующие годы менялись надпись и оформление флага. Аббревиатуру названия республики указывали по-разному – в частности, "УССР" и "УСРР".

В 1937 году утвердили новый вариант: красное полотнище, в верхнем левом углу которого разместили золотые серп и молот и буквы "УРСР". Такой дизайн закрепили в Конституции республики.

Его постоянно меняли: каким был флаг Украины в составе СССР

Флаг УССР с 1937 года. Источник: Wikimedia

Вариант, просуществовавший до распада Союза, утвердили 21 ноября 1949 года. Этот флаг состоял из двух горизонтальных полос: красной, занимавшей две трети полотнища, и лазурной – нижней, шириной в одну треть. В верхней части у древка разместили золотые серп и молот, а над ними – красную пятиконечную звезду с золотой каймой.

Его постоянно меняли: каким был флаг Украины в составе СССР

Флаг УССР с 1949 года. Источник: Wikimedia

Законодательно этот дизайн закрепили 5 июля 1950 года. Он оставался государственным флагом УССР до провозглашения независимости Украины. Несмотря на появление голубой полосы, национальные сине-желтые цвета не вернулись: основой флага по-прежнему оставался красный цвет, а серп, молот и звезда символизировали принадлежность республики к советской системе.

Однако с приближением распада советского государства украинцы начали вспоминать о собственном государственном символе. Сине-желтый флаг стали поднимать на публичных собраниях в Украине в конце 1980-х годов. А 28 января 1992 года Верховная Рада утвердила его в качестве Государственного флага независимой Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких экзотических странах СССР держал свои военные базы.

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