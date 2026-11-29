В субботу, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов в Украине вспомнили о еще одном страшном геноциде, выпавшем на долю украинцев. Речь идет о блокаде Мариуполя российскими войсками в 2022 году, из-за которой погибли тысячи людей, а те, кто выжил, прошли через голод, нехватку воды, лекарств и тепла на фоне постоянных сокрушительных ударов врага.

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Об этом в Threads рассказала Вероника Кондрик. Она вспомнила, как в то время, когда россияне стирали город с лица земли, у них – семерых взрослых и ребенка 1,5 лет – было только по одной вареной картофелине в день, а рацион дополняла литровая банка квашеной капусты.

"Моя прабабушка не застала голод 1932-1933 годов в Украине, потому что была сослана с родителями, братьями и сестрами в Алтайский край. Однако ее праправнук застал его в 2022 году в Мариуполе... Если бы не ГВ, то не знаю, как бы он вообще выжил", – написала женщина.

Вероника также поделилась видео, на котором ее сын Никита впервые за два месяца снова ел хлеб в оккупированном городе.

"Я буду беречь это видео вечно. Он не помнит, но должен знать", – добавила она.

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Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в общенациональных памятных мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов. В рамках мероприятий в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась молитва, посвященная памяти жертв массовых искусственных голодов.

Премьер-министр Канады Марк Карни в День памяти жертв Голодоморов опубликовал специальное обращение к украинцам. Он отметил, что искусственно созданный голод 1932-1933 годов был целенаправленной кампанией, целью которой было заморить голодом и поработить украинский народ, а также уничтожить культуру и идентичность нации. Почти столетие спустя режим российского диктатора Владимира Путина наследует это кровавое наследие.

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