''Едят траву, чтобы выжить'': в оккупированных Олешках люди могут умереть зимой от холода и голода. Видео

В городе Олешки на Херсонщине люди едят траву, в частности портулак, чтобы выжить в ужасных условиях российской оккупации. Приближение зимы и угроза не только голода, но и холода усугубляют гуманитарный кризис.

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О ситуации в населенном пункте рассказало британское издание Sky News, выпустив почти 30-минутное видео об Олешках. Корреспондент посетил Украину и приехал на позиции одной из бригад Национальной гвардии, чтобы операторы БпЛА показали, как выглядит временно оккупированная территория.

Что происходит в Олешках

Журналист рассказал, что Олешки – это на самом деле "побитые и разрушенные остатки города" на севере Украины. Он страдает больше, чем многие другие, из-за тяжелой гуманитарной ситуации.

По разным оценкам, здесь, посреди руин, остаются около 2000 взрослых и 50 детей. "Трудно поверить, что здесь действительно кто-то живет", – признал корреспондент.

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Ни электричества, ни воды, ни нормальной еды в Олешках нет с мая. Но возможности безопасно эвакуироваться у гражданских тоже нет.

Украинские воины и сотрудник Sky News, наблюдая за захваченным россиянами населенным пунктом, стали свидетелями редкого события: группа мирных жителей на велосипедах, среди которых было как минимум две женщины, пыталась добраться до соседнего села Раденск.

Главные истории дня

Украинские БпЛА прикрывали мирных жителей с воздуха. "Редко такое увидишь. Конечно, солдаты не могут гарантировать их безопасность, но сделают все, чтобы убедиться, что россияне на них не нападут", – сказал корреспондент.

Позже он и нацгвардейцы увидели белый вражеский дрон, который начал резко снижаться, пытаясь атаковать людей. Он промахнулся и упал слишком далеко. Командир объяснил, что это была "Молния", которую подавили украинские средства РЭБ.

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Кроме того, журналист поговорил по телефону с одной из жительниц. Он отметил, что люди боятся говорить, но его собеседница захотела, чтобы мир узнал правду о том, что происходит в городе.

"Если нас до зимы не освободят, здесь будет вообще такой мрак, что... Люди будут просто умирать от голода, от холода", – заявила женщина.

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Представитель Sky News спросил, действительно ли все настолько плохо, что люди едят траву. "Да, да. Трава называется портулак. Я сама лично варила ее своим собакам, почему собаки такие худые... И собаки, и люди, и вообще все ели эту траву, варили и ели. Это правда. Я знаю одного человека... Таких много", – ответила украинка, вынужденная выживать на временно оккупированной территории.

Отвечая на вопрос, в чем люди нуждаются больше всего, женщина начала плакать.

"Нам нужно освобождение, нужно дать все, чтобы прогнать эту нечисть отсюда... Нельзя так поступать с людьми в XXI веке. Это же просто издевательство над людьми, просто издевательство!" – сказала она.

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Также британский журналист увидел мирного жителя, который что-то готовил на обустроенной уличной "кухне" под подъездом. Другой мужчина собирал орехи под деревом.

"Посреди руин, сначала скрытых от глаз, можно увидеть мужчину, который готовит на костре во дворе под дождем и слякотью. Это ужасно, но это единственный способ разогреть ту скудную еду, которая у него есть", – рассказал журналист.

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Корреспондент отметил, что украинские беспилотники пытаются регулярно доставлять продукты и еду в Олешки (чаще всего ночью), но этой помощи не хватает на всех.

Он, в частности, видел, как военнослужащие ВМС ВСУ упаковывали ящики с едой, прикрепляли их к БпЛА и запускали их. В одной из таких посылок был жизненно необходимый инсулин. Поскольку ампулы могли разбиться, украинский дрон спустил ящик на веревке и ждал, пока жительница оккупированного города забирала медикаменты.

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Как ранее писал OBOZ.UA, вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках на Херсонщине. Она требует немедленного гуманитарного перемирия.