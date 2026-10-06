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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Историк

Новости. Общество / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

Единственно возможная альтернатива "мирным планам"

Единственно возможная альтернатива "мирным планам"
Военные ВСУ. Иллюстративное фото. Источник: Генштаб ВСУ

"Ну так предложите свой план мира, если вам не нравится этот" – еще один аргумент, с помощью которого продвигают капитуляцию под видом мирных инициатив.

Далее текст на языке оригинала.

Її завдання – представити приховані пропозиції здачі як безальтернативні, а їхніх критиків як неконструктивних горлопанів, здатних лише заперечувати.

Але ми не зобов’язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали "мирним".

Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні "мирних планів". Усі вони виходять із хибної передумови: ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я тому не збираюся вигадувати їм власну альтернативу.

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Наша альтернатива зараз – не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей.

Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль, і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу.

А як історик нагадаю ще одне: наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни.

Si vis pacem para bellum.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Владимира Вятровича
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