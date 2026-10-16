''Есть надежда'': метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине

В этом году, по прогнозам метеорологов, зима в Украине будет теплой. Об этом свидетельствуют все показатели, которые фиксируются на метеостанции "Пожижевская" в Карпатах.

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Об этом рассказал Олег Басараб, находясь на метеостанции. Он пообщался с метеорологами и успокоил украинцев – холодно этой зимой не будет.

"Метеорологи уже сделали предварительный прогноз. Могу вам сказать, что в этом году зима будет теплой. По всем показателям, всем параметрам, которые здесь фиксируются, всем проводимым исследованиям уже ясно – зима будет теплой", – сказал Басараб.

Метеостанция "Пожижевская" – это самая высокогорная действующая метеорологическая и снеголавинная станция в Украине. Ее сотрудники снимают показания с многочисленных приборов на метеоплощадке станции. Данные записывают в специальные дневники, затем вносят в таблицы на компьютере станции, кодируют и отправляют в гидрометеорологические центры в Ивано-Франковске и Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на выходных, 17 и 18 октября, ожидается облачная погода, периодически будут идти дожди, возможен туман. Температура воздуха в большинстве областей прогнозируется на уровне +10...+15 градусов. Однако уже со следующей недели должно потеплеть, а дожди прекратятся.