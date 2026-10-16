''Есть надежда'': метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)Зеленский с улыбкой ответил на вопрос, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы Трампа. ВидеоЗеленский с улыбкой ответил на вопрос, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы Трампа. ВидеоДроны нанесли удар по одному из крупнейших химических заводов России в Сибири: подробности и видеоДроны нанесли удар по одному из крупнейших химических заводов России в Сибири: подробности и видеоГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояОккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угрозаОккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угрозаЭкс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окруженияЭкс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окруженияИллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.В Украине снова будут отключать свет: какие графики будут действовать 17 октябряИллюстрация — интернет-магазинВ Украине запустили польский аналог Temu и Amazon: какие товары можно купить"Это пощечина": Бабиш заявил, что Трамп подставил Европу соглашением с Путиным"Это пощечина": Бабиш заявил, что Трамп подставил Европу соглашением с Путиным"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой

"Есть надежда": метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
icon 4,3 т.
"Есть надежда": метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине
Будет ли зима 2026-2027 в Украине холодной. Источник: wirestock

В этом году, по прогнозам метеорологов, зима в Украине будет теплой. Об этом свидетельствуют все показатели, которые фиксируются на метеостанции "Пожижевская" в Карпатах.

Об этом рассказал Олег Басараб, находясь на метеостанции. Он пообщался с метеорологами и успокоил украинцев – холодно этой зимой не будет.

"Метеорологи уже сделали предварительный прогноз. Могу вам сказать, что в этом году зима будет теплой. По всем показателям, всем параметрам, которые здесь фиксируются, всем проводимым исследованиям уже ясно – зима будет теплой", – сказал Басараб.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 15,9 т.
Все пойдет, как по маслу: четыре знака зодиака наконец-то получат благосостояние и удачу после длительного застоя
icon 15,9 т.
Все пойдет, как по маслу: четыре знака зодиака наконец-то получат благосостояние и удачу после длительного застоя
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 14,4 т.
Два знака зодиака вступают в очень благоприятный период после нескольких напряженных лет
icon 14,4 т.
Два знака зодиака вступают в очень благоприятный период после нескольких напряженных лет
Николай ТоменкоНиколай Томенко
icon 10,9 т.
Вечная власть и неизменные депутаты, или Как сломать коррупционную систему городских олигархатов и сельского феодализма
icon 10,9 т.
Вечная власть и неизменные депутаты, или Как сломать коррупционную систему городских олигархатов и сельского феодализма

Метеостанция "Пожижевская" – это самая высокогорная действующая метеорологическая и снеголавинная станция в Украине. Ее сотрудники снимают показания с многочисленных приборов на метеоплощадке станции. Данные записывают в специальные дневники, затем вносят в таблицы на компьютере станции, кодируют и отправляют в гидрометеорологические центры в Ивано-Франковске и Киеве.

''Есть надежда'': метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине

Пожижевская на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на выходных, 17 и 18 октября, ожидается облачная погода, периодически будут идти дожди, возможен туман. Температура воздуха в большинстве областей прогнозируется на уровне +10...+15 градусов. Однако уже со следующей недели должно потеплеть, а дожди прекратятся.

Похожие темы
Прогноз погодыпогодазимаКарпаты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться