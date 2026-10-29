''Есть место, где семья сможет воссоединиться'': защитник Мариуполя Федор Алабаш получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Федор Алабаш стал владельцем нового жилья благодаря программе "Вдома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Серце Азовсталі".

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Федор родом из Ялты, прошел Афганистан, а затем поселился в Мариуполе. В начале полномасштабной войны, несмотря на инвалидность, добился зачисления в спецподразделение Нацгвардии Украины. Участвовал в уличных боях, выжил после выстрела танка почти в упор и провел под завалами почти полсуток без сознания. Позже защитник оказался на "Азовсталі" и вместе с побратимами по приказу командования вышел в плен. Более трех лет провел в Оленовке.

После возвращения из плена в Украину Федор долго лечился, перенес сложную операцию на сердце и до сих пор проходит реабилитацию. Теперь у защитника будет собственная комфортная квартира, где он сможет жить вместе с семьей и постепенно восстанавливаться. "Спасибо Фонду за заботу, ведь сейчас это очень важный вклад в нашу общую жизнь – мою и моей семьи. Я хочу, чтобы они приехали сюда. Жена и младшая дочь хотят приехать. Теперь есть место, где семья может воссоединиться и жить спокойно", – говорит Федор.

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"Спасибо Фонду за заботу, ведь сейчас это очень важный вклад в нашу совместную жизнь – мою и моей семьи. Я хочу, чтобы они приехали сюда. Жена и младшая дочь хотят приехать. Теперь есть место, где семья может воссоединиться и жить спокойно", – говорит Федор.

Во время вручения ключей генеральный директор Фонда Ксения Сухова поблагодарила Федора за защиту Мариуполя и отметила, что Фонд рад помочь его семье снова быть вместе в Украине, в собственном жилье.

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"Сегодня его семья находится за границей, и мы считаем это возможностью воссоединить семью, быть рядом с женой и детьми. Встретиться, объединиться, сесть на диван и сказать: "Мы дома". Это очень важно, я знаю, для многих мариупольцев, для людей, потерявших собственное жилье. Сегодня ощущение того, что ты дома, чрезвычайно важно. Поэтому мы желаем семье Федора всего наилучшего, чтобы они были здесь счастливы. Мы безмерно благодарны Федору за все, что он сделал для нашей страны", – подчеркнула Ксения Сухова.

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На новоселье Федору также устроили сюрприз – в гости пригласили его побратима и амбассадора "Серця Азовсталі" Дмитрия Морозова. Он привез символические подарки: флаг и футболку с надписью Free Mariupol Defenders, а также шумуш – традиционный пирог, распространенный среди приазовских греков Мариуполя.

Председатель наблюдательного совета "Серця Азовсталі" Наталия Емченко подчеркнула, что важно поддерживать сообщество защитников Мариуполя. Это помогает им оставаться рядом друг с другом и поддерживает после возвращения из плена.

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"На самом деле важно, что мы не просто помогаем защитникам Мариуполя, но и поддерживаем сообщество. Ведь мы можем помочь всего несколько раз, а сообщество всегда рядом", – отметила она.

Программа "Вдома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к жизни после боев и плена.