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Какой ингредиент сделает любое блюдо ресторанным: добавьте его для непревзойденного вкуса

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
1,0 т.
Какой ингредиент сделает любое блюдо ресторанным: добавьте его для непревзойденного вкуса
Что добавить в блюдо для вкуса. Источник: Pexels

Каждый хочет, чтобы его домашняя кухня соответствовала самым высоким ресторанным стандартам, но не каждый знает, как этого добиться.

Чтобы улучшить вкус домашних блюд, шеф-повар Соломон Инс поделился в своем TikTok одним ингредиентом, который стоит добавить, чтобы они стали намного вкуснее. Он использует этот простой трюк, готовя блюда в своем ресторане, и говорит, что это помогает раскрыть вкусы так, как соль сама по себе не может.

Как оказалось, это – лимонный сок или лимонная кислота. Именно этот ингредиент способен сделать любой вкус более глубоким и выразительным.

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Какой ингредиент сделает любое блюдо ресторанным: добавьте его для непревзойденного вкуса

Как добавлять лимонную кислоту в блюда. Источник: Pexels

Однако кулинар предостерег от добавления слишком большого количества лимона, поскольку он может перебить вкус блюда. По его словам, добавлять его следует небольшими порциями и пробовать еду во время приготовления.

Его рекомендация по количеству – максимум чайная ложка, половина чайной ложки. В блюде не нужно много кислоты.

"Как и соль, она действительно помогает поднять температуру. В каждом ресторане, где я когда-либо работал, кислота является очень важной частью процесса приготовления блюда. Я рекомендую так делать, если готовите какие-нибудь блюда дома. Всегда держите под рукой лимоны. И ради бога, не покупайте бутылочки с уже выжатым соком", – предостерег он.

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