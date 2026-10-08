Какими были квартиры в СССР: зачем делали нишу в стене и окно в ванной

В квартирах, построенных во времена СССР и с тех пор не подвергавшихся капитальному ремонту, до сих пор можно увидеть странные конструктивные решения. Из кухни в санузел прорублено окно, стена под кухонным окном почему-то тонкая и имеет нишу, в ванной торчит розетка со странным разъемом, к которой ничего нельзя подключить

Видео дня

Сегодня все это выглядит как причудливые строительные капризы, однако на самом деле каждая из этих деталей была вынужденным компромиссом, призванным хоть как-то компенсировать техническую бедность и дефицит площади в жилье того времени. OBOZ.UA рассказывает, что это были за решения и какие задачи они решали.

Подоконная ниша как вынужденная замена холодильника

В кирпичных домах под кухонным подоконником оставляли углубление, отделенное от улицы лишь тонкой перегородкой. В холодное время года температура внутри этой ниши существенно снижалась, что позволяло использовать её для хранения продуктов. Это был вынужденный шаг: полноценные холодильники долгое время оставались дефицитным и дорогим товаром, недоступным для многих семей. Впрочем, такая система функционировала только зимой и существенно ухудшала теплоизоляцию помещения. В панельных домах от этой идеи отказались, поскольку тонкие наружные стены слишком сильно промерзали. Сейчас такие ниши обычно заделывают или утепляют.

Проводная радиоточка вместо полноценных коммуникаций

В квартирах устанавливали отдельную розетку, которая не предназначалась для стандартных электроприборов — у неё был очень специфический разъём. Она отвечала за проводное радиовещание, через которое централизованно транслировались новости, официальные объявления и сигнальные оповещения. К сети подключали динамик с регулятором. С появлением мобильной связи и интернета потребность в этой сети исчезла, хотя сам принцип проводного оповещения до сих пор упоминают в контексте гражданской защиты.

РЕКЛАМА

Окно между кухней и санузлом: способ сэкономить на электричестве

Застекленный проем в перегородке между кухней и санузлом делали не для красоты. Его главное назначение — пропускать хоть какой-то дневной свет в глухое помещение без вентиляции, чтобы жильцам не приходилось постоянно включать лампочку. Во времена регулярных сбоев с электроснабжением это позволяло пользоваться туалетом или ванной без свечи. Распространенная версия о том, что это окно создавалось для дезинфекции помещения от туберкулезной палочки солнечным светом, не имеет под собой реальных оснований. Свет проходил через два слоя стекла и терял любые ультрафиолетовые свойства. Поэтому причин было две — строгая экономия электроэнергии и техническая возможность минимального проветривания. Сейчас эту задачу решают качественное освещение и системы принудительной вентиляции.

Главные истории дня

Антресоли из-за нехватки жилой площади и систем хранения

В тесных коридорах под потолком устраивали массивные деревянные ящики — антресоли. Они существенно снижали высоту потолка, но давали дополнительное пространство для хранения. Это делали из-за нехватки места для установки нормальных шкафов на полу. Да и из-за отсутствия качественных систем хранения в магазинах. На антресоли закидывали всё, чему не хватало места в комнатах: сезонную одежду, старую посуду, коробки и бытовой хлам. Пользоваться этими конструкциями было крайне неудобно: чтобы достать нужную вещь, приходилось вставать на лестницу или табурет и вручную перебирать всё содержимое в узком проёме.

РЕКЛАМА

Специальная розетка в ванной из-за опасной электросети

Во влажных помещениях иногда можно было увидеть отдельную маломощную розетку со специфическим разъёмом, рассчитанным исключительно на электробритву. За этой розеткой скрывался разделительный трансформатор. Поскольку электропроводка того времени не имела современного заземления и автоматической защиты, это был единственный самодельный способ снизить риск поражения током в сыром помещении.

Входные двери с открыванием внутрь через узкие прихожие

В большинстве типовых советских домов входные двери открывались внутрь прихожей. Это делалось не для удобства жильцов, а из-за критически малых габаритов лестничных площадок. Если бы двери на таких лестничных площадках открывались наружу, они блокировали бы соседям выход, перекрывали проход или ударяли людей в коридоре. При этом открывание внутрь создавало существенные неудобства внутри и без того тесной прихожей.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему советские строители закладывали в стену яйцо.