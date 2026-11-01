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Каким будет ноябрь 2026 и ждать ли морозов: прогноз погоды

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
312
Каким будет ноябрь 2026 и ждать ли морозов: прогноз погоды
Осень. Источник: pexels

В начале ноября в Украине будет постепенно снижаться температура воздуха, а в отдельных регионах дожди будут переходить в мокрый снег. В ночные часы столбики термометров местами будут приближаться к нулю, однако существенных морозов в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

О том, какой будет погода в начале ноября и когда ожидать очередного похолодания, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. OBOZ.UA рассказывает, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни.

По прогнозу ведущего специалиста отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксаны Скляр, ноябрь начнется с прохладной погоды и местами осадков. В воскресенье, 1 ноября, небольшие дожди пройдут на северо-востоке, Закарпатье и Прикарпатье. В Карпатах возможен мокрый снег, тогда как на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

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Каким будет ноябрь 2026 и ждать ли морозов: прогноз погоды

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью температура воздуха составит +0…+6 градусов, а на востоке страны – до +10. Днем ожидается +7…+12 градусов. Теплее всего будет на юге и востоке, где воздух прогреется до +15 градусов.

В понедельник, 2 ноября, осадков в Украине не прогнозируют. Ночью температура будет колебаться в пределах +0…+6 градусов, днем составит +5…+10. На юге и юго-востоке будет теплее – от +10 до +15 градусов.

Каким будет ноябрь 2026 и ждать ли морозов: прогноз погоды

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Когда в Украине снова похолодает

По предварительным прогнозам, до 5 ноября в Украине ожидается очередное снижение температуры. По словам Оксаны Скляр, показатели термометров могут снизиться в среднем еще на 3-5 градусов.

В среду и четверг, 4-5 ноября, дожди вероятны в Карпатах. В западных и северных областях осадки местами могут быть смешанными – с дождем и мокрым снегом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на прогнозы возможного мокрого снега в Украине, в Киеве в ближайшее время его выпадения не ожидается. Вместо этого в столице прогнозируют преимущественно облачную погоду.

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