Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группуВ Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали ВероникойРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиТрамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решениеТрамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решениеЗенитчик ВСУРоссия нанесла удар по Украине с помощью баллистической ракеты и 180 БПЛА, силы ПВО сбили более 150 целей: в областях наблюдаются последствияНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииБудут атаковать Украину в реальном времени: РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракетБудут атаковать Украину в реальном времени: РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракетДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоВыплаты украинцам, помощь ВПЛ, деньги. Иллюстративное фото.Украинцам назвали дату выплаты пособия за октябрь: когда ВПЛ получат деньги

Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 270
Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят
Эти пять пород обладают великолепной внешностью, но содержать их дома непросто. Источник: Pexels

Мода существует не только на фасоны одежды или цвета маникюра. Если присмотреться к городским улицам, можно заметить, что меняются тренды и в отношении пород собак – тех питомцев, которые были повсеместно распространены во времена СССР, сейчас почти не встретишь.

В советский период выбор породистых собак был ограничен, а появление определенных четвероногих на телеэкранах или в кино мгновенно вызывало безумный ажиотаж. OBOZ.UA вспоминает, какие породы были чрезвычайно популярны в советское время, а сейчас стали настоящей редкостью.

Колли

Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят

Пушистые колли нуждаются в постоянном уходе за шерстью. Источник: Pexels

Длинношерстные колли стали чрезвычайно популярными после показа на советском телевидении многосерийного фильма о Лесси. Зрители полюбили этих собак за эффектную внешность и репутацию умных, преданных семейных компаньонов. Однако приобрести щенка было непросто: в питомниках он мог стоить столько, сколько квалифицированный инженер зарабатывал за месяц, а желающим иногда приходилось годами ждать своей очереди.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 19,0 т.
Четыре знака зодиака обретут долгосрочное изобилие и удачу уже на этой недели: будет вести особенно в финансках
icon 19,0 т.
Четыре знака зодиака обретут долгосрочное изобилие и удачу уже на этой недели: будет вести особенно в финансках
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 8,2 т.
Еще одну жизнь унесла война: при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. Фото
icon 8,2 т.
Еще одну жизнь унесла война: при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. Фото
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 3,8 т.
Орхидеи будут цвести снова и снова: домашнее удобрение, которое нужно вносить раз в месяц
icon 3,8 т.
Орхидеи будут цвести снова и снова: домашнее удобрение, которое нужно вносить раз в месяц

Сейчас колли не так часто встретишь на городских улицах. Занятые городские жители не имеют достаточно времени, чтобы ухаживать за роскошной длинной шерстью этой собаки.

Сенбернар

Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят

Несмотря на замечательный ласковый характер, сенбернар слишком велик для городской квартиры. Источник: Pexels

После Второй мировой войны сенбернары стали заметно чаще появляться в СССР. Несмотря на внушительные размеры, эти собаки покоряли людей своим спокойным нравом, терпеливостью и доброжелательностью. Они хорошо подходили на роль семейных любимцев, ведь представители этой породы прекрасно ладят с детьми. Небольшой всплеск популярности сенбернаров произошел после выхода американской семейной комедии "Бетховен" в 1992 году, главным героем которой был щенок этой породы.

Однако содержать такого гиганта в типичной советской квартире было непросто. Сенбернару требуется много места, а его размеры означают и немалые расходы на питание и уход. Такая собака лучше подходит для содержания в условиях частного дома.

Эрдельтерьер

Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят

Без надлежащего воспитания у эрдельтерьера может существенно испортиться характер. Источник: jarobike

В 1979 году на экраны вышел фильм "Приключения Электроника", в котором показали эрдельтерьера по кличке Рыжик. Такая собака мгновенно стала мечтой многих советских школьников. Зрителей привлекали его сообразительность, послушание и необычная внешность. У породы было и практическое преимущество: жесткая кудрявая шерсть линяет не так интенсивно, как у многих других собак, и не требует ежедневного вычесывания.

Однако эрдельтерьер – не просто эффектная собака из кино. Он активен, умен и нуждается в воспитании, занятиях и надлежащем уходе за шерстью. Когда увлечение собакой, как в фильме, прошло, не каждый владелец был готов уделять животному столько внимания, сколько оно требует. А это всегда не лучшим образом сказывается на характере собаки.

Немецкий дог

Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят

Забота о здоровье гигантского немецкого дога – сложная и дорогостоящая задача. Источник: Unsplash

Интерес к немецким догам возрос после экранизации романа о Шерлоке Холмсе "Собака Баскервилей". Так статный пес стал признаком статуса и хорошего вкуса. Догов ценили за силу, уравновешенность и терпеливое отношение к детям, но в то же время понимали, что с таким крупным животным нужны опыт и ответственность.

Сейчас приобрести щенка немецкого дога решится далеко не каждый собаковод, ведь немецким догам требуется не только много пространства и еды. У них есть особенности здоровья, уход за которыми обходится недешево. К тому же такая собака нуждается в значительных физических нагрузках, а это означает ежедневные многочасовые прогулки – настоящая роскошь для работающего человека. К тому же продолжительность жизни догов сравнительно невелика.

Афганская борзая

Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят

За внешним видом афганской борзой придется ухаживать едва ли не больше, чем за собственным. Источник: Мариана Михайлова

Эту собаку узнают сразу – стройное телосложение, гордая осанка, вытянутая морда и длинная шелковистая шерсть, похожая на человеческие волосы, мгновенно производят впечатление. В СССР они попадали, в частности, благодаря военным, возвращавшимся с войны в Афганистане.

Несмотря на эффектную внешность, афганская борзая подходит не каждому собаководу. Ее длинная шерсть требует тщательного ухода. А охотничье происхождение означает независимый характер, яркий темперамент и массу времени на их укрощение и воспитание. Уделить афганской борзой столько времени, сколько она требует, может далеко не каждый владелец.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких домашних животных было очень сложно приобрести в СССР.

Похожие темы
СССРживотныесобака
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться