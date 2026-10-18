Каких собак обожали в СССР: сейчас их почти не заводят

Мода существует не только на фасоны одежды или цвета маникюра. Если присмотреться к городским улицам, можно заметить, что меняются тренды и в отношении пород собак – тех питомцев, которые были повсеместно распространены во времена СССР, сейчас почти не встретишь.

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В советский период выбор породистых собак был ограничен, а появление определенных четвероногих на телеэкранах или в кино мгновенно вызывало безумный ажиотаж. OBOZ.UA вспоминает, какие породы были чрезвычайно популярны в советское время, а сейчас стали настоящей редкостью.

Колли

Длинношерстные колли стали чрезвычайно популярными после показа на советском телевидении многосерийного фильма о Лесси. Зрители полюбили этих собак за эффектную внешность и репутацию умных, преданных семейных компаньонов. Однако приобрести щенка было непросто: в питомниках он мог стоить столько, сколько квалифицированный инженер зарабатывал за месяц, а желающим иногда приходилось годами ждать своей очереди.

Сейчас колли не так часто встретишь на городских улицах. Занятые городские жители не имеют достаточно времени, чтобы ухаживать за роскошной длинной шерстью этой собаки.

Сенбернар

После Второй мировой войны сенбернары стали заметно чаще появляться в СССР. Несмотря на внушительные размеры, эти собаки покоряли людей своим спокойным нравом, терпеливостью и доброжелательностью. Они хорошо подходили на роль семейных любимцев, ведь представители этой породы прекрасно ладят с детьми. Небольшой всплеск популярности сенбернаров произошел после выхода американской семейной комедии "Бетховен" в 1992 году, главным героем которой был щенок этой породы.

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Однако содержать такого гиганта в типичной советской квартире было непросто. Сенбернару требуется много места, а его размеры означают и немалые расходы на питание и уход. Такая собака лучше подходит для содержания в условиях частного дома.

Эрдельтерьер

В 1979 году на экраны вышел фильм "Приключения Электроника", в котором показали эрдельтерьера по кличке Рыжик. Такая собака мгновенно стала мечтой многих советских школьников. Зрителей привлекали его сообразительность, послушание и необычная внешность. У породы было и практическое преимущество: жесткая кудрявая шерсть линяет не так интенсивно, как у многих других собак, и не требует ежедневного вычесывания.

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Однако эрдельтерьер – не просто эффектная собака из кино. Он активен, умен и нуждается в воспитании, занятиях и надлежащем уходе за шерстью. Когда увлечение собакой, как в фильме, прошло, не каждый владелец был готов уделять животному столько внимания, сколько оно требует. А это всегда не лучшим образом сказывается на характере собаки.

Немецкий дог

Интерес к немецким догам возрос после экранизации романа о Шерлоке Холмсе "Собака Баскервилей". Так статный пес стал признаком статуса и хорошего вкуса. Догов ценили за силу, уравновешенность и терпеливое отношение к детям, но в то же время понимали, что с таким крупным животным нужны опыт и ответственность.

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Сейчас приобрести щенка немецкого дога решится далеко не каждый собаковод, ведь немецким догам требуется не только много пространства и еды. У них есть особенности здоровья, уход за которыми обходится недешево. К тому же такая собака нуждается в значительных физических нагрузках, а это означает ежедневные многочасовые прогулки – настоящая роскошь для работающего человека. К тому же продолжительность жизни догов сравнительно невелика.

Афганская борзая

Эту собаку узнают сразу – стройное телосложение, гордая осанка, вытянутая морда и длинная шелковистая шерсть, похожая на человеческие волосы, мгновенно производят впечатление. В СССР они попадали, в частности, благодаря военным, возвращавшимся с войны в Афганистане.

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Несмотря на эффектную внешность, афганская борзая подходит не каждому собаководу. Ее длинная шерсть требует тщательного ухода. А охотничье происхождение означает независимый характер, яркий темперамент и массу времени на их укрощение и воспитание. Уделить афганской борзой столько времени, сколько она требует, может далеко не каждый владелец.

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