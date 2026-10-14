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Какую температуру следует установить в спальне: идеальное решение

OBOZ.UAOBOZ.UA
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icon 1,1 т.
Какую температуру следует установить в спальне: идеальное решение
Какую температуру установить в спальне. Источник: Pexels

С началом отопительного сезона возникает вопрос: какая температура лучше всего подходит для вашего дома? Обычно мы хотим чувствовать себя комфортно в гостиной, тогда как засыпать легче в чуть более прохладной спальне.

Какую температуру установить в каждой комнате и как отапливать свой дом, не увеличивая счета за коммунальные услуги, пишет OBOZ.UA.

Оптимальная температура в доме для здорового взрослого человека составляет 20–22 °C в течение дня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 18 °C в качестве безопасного общего ориентира в холодное время года для здоровых, должным образом одетых людей. Однако более высокая температура может быть необходима, в частности, для пожилых людей и детей.

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В течение отопительного сезона следует адаптировать регулирование тепла к конкретным комнатам, их назначению, деятельности в доме и индивидуальным потребностям. В большинстве домов комфортная температура в гостиных достигается примерно на уровне 20–22 °C, тогда как в спальнях она может быть немного ниже. Однако не существует единого идеального значения, которое подошло бы всем.

Гостиная – это место, где мы часто отдыхаем и проводим время в тишине. Для многих людей оптимальная температура здесь составляет 20–22 °C. Однако если в семье ведется активный образ жизни или квартира хорошо утеплена, немного более низкая температура также может обеспечить комфорт.

Спальня же должна быть более прохладной, с рекомендуемой температурой 17–19 °C. Такие условия способствуют засыпанию и улучшают качество сна. Самое главное – не мерзнуть ночью. Поэтому стоит регулировать температуру в соответствии с типом постельного белья и собственными предпочтениями.

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