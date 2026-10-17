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Какую стрижку выбрать, чтобы омолодить лицо: идеальное решение

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Какую стрижку выбрать, чтобы омолодить лицо: идеальное решение
Какую стрижку сделать осенью. Источник: Pexels

Мягкий многослойный боб — отличный вариант для женщин, которые ценят элегантный образ. В этом случае волосы обычно достигают ключицы или заканчиваются чуть выше нее, а их длина позволяет укладывать волосы свободно или в виде хвоста.

Отличительной чертой этой стрижки является мягкое слоистое стрижение, которое придает легкость прядям и придает прическе естественное движение. В отличие от классического боба, который часто имеет чёткую ровную линию, мягкий слоистый боб подчеркивает плавные переходы между отдельными слоями, пишет OBOZ.UA.

Пряди вокруг лица можно сделать немного короче, нежно обрамляя щеки и подчеркивая линию челюсти. Кончики не выглядят тяжелыми, а общий образ выглядит непринужденно даже без тщательной укладки.

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Его омолаживающий эффект обусловлен, главным образом, пропорциями и расположением волос вокруг лица. Тонкие слои могут визуально приподнять волосы у корней, добавить объема по бокам и смягчить кончики. Это смягчает черты лица и придает всему лицу более свежий вид.

На квадратном лице мягкие линии и плавно изогнутые кончики помогут смягчить более выраженную линию челюсти. Однако на овальном лице вы можете позволить себе больше свободы в выборе длины и способа нанесения слоев.

Это также интересный вариант для женщин, чьи волосы с возрастом стали тоньше и менее послушными. Тонкие слои могут добавить визуального объёма, особенно в сочетании с правильной укладкой. Мягкая многослойная прическа с челкой также понравится тем, кто не хочет проводить много времени перед зеркалом.

OBOZ.UA писал о возвращении в моду прически "гофре".

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