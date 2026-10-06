Если остановили представители ТЦК: адвокат объяснила, что нужно сделать перед показом документов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация: купюры и монеты гривны лежат на столе рядом с кошелькомВ Украине неожиданно резко выросли зарплаты по одной из специальностей: кто пользуется особым спросом"Я в курсе ситуации": Трамп пообещал России помощь в связи с чумой в Иркутской области"Я в курсе ситуации": Трамп пообещал России помощь в связи с чумой в Иркутской областиКакое решение принял суд в отношении сотрудницы ГП "Леса Украины"Сотрудница ГП "Леса Украины" отсудила после увольнения 5,3 млн грн: устроилась менеджером и получала космическую зарплатуАдГ будет требовать пересмотра членства Германии в ЕС – ReutersАдГ будет требовать пересмотра членства Германии в ЕС – ReutersРуки пожилого человека. ИллюстрацияВ Украине с нового года сократят часть пенсий: кому и как уменьшатИллюстрация. ГороскопЛучший день для решения проблем: Рыбы – не ждите одобрения, а Близнецы получат вознаграждение – гороскоп на 6 октябряКак Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"Как Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"Кампания ненависти к Украине в Венгрии потерпела крах: в СФУЖО рассказали о влиянии РоссииКампания ненависти к Украине в Венгрии потерпела крах: в СФУЖО рассказали о влиянии РоссииПод угрозой оказался экспорт зерна и железной руды: из-за атак РФ Украина ищет в Европе дополнительные локомотивыПод угрозой оказался экспорт зерна и железной руды: из-за атак РФ Украина ищет в Европе дополнительные локомотивыЗеленский назначил Клименко на новую должность: чем он будет заниматьсяЗеленский назначил Клименко на новую должность: чем он будет заниматься

Если остановили представители ТЦК: адвокат объяснила, что нужно сделать перед показом документов

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read3 мин
icon 78
Если остановили представители ТЦК: адвокат объяснила, что нужно сделать перед показом документов
Адвокат объяснила, что нужно сделать при общении с ТЦК. Источник: иллюстративное фото protocol.ua

В Украине во время проведения мобилизационных мероприятий сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчин прямо на улицах. Однако граждане регулярно допускают типичную ошибку и отдают оригинал паспорта или военного билета в руки ТЦК.

Закон не требует отдавать оригинал документа и позволяет украинцам защищать свои права. Такой порядок регламентируется постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. О том, как правильно действовать при встрече с ТЦК и какие права есть у граждан, рассказала адвокат Елена Воронкова.

Кто имеет право останавливать людей на улице

Группы оповещения формируются по распоряжению руководителей районных или городских госадминистраций по представлению начальника ТЦК. В их состав входят сотрудники ТЦК и СП, представители Национальной полиции и органов местного самоуправления.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 5,0 т.
Получил ранения, несовместимые с жизнью: во время разминирования погиб 23-летний сапер из Днепровской области Никита Мороз. Фото
icon 5,0 т.
Получил ранения, несовместимые с жизнью: во время разминирования погиб 23-летний сапер из Днепровской области Никита Мороз. Фото
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 3,0 т.
Помощь 157-й бригаде от "Стального фронта" составила 234 млн грн: военным передали квадроциклы и мобильные бани
icon 3,0 т.
Помощь 157-й бригаде от "Стального фронта" составила 234 млн грн: военным передали квадроциклы и мобильные бани
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 2,1 т.
Что категорически нельзя делать на ретро-Венере: рекомендации от астрологов
icon 2,1 т.
Что категорически нельзя делать на ретро-Венере: рекомендации от астрологов

При этом законодательство четко разграничивает полномочия проверяющих. Представители ТЦК имеют право проверять исключительно военно-учетные документы, сотрудники полиции уполномочены требовать документ, удостоверяющий личность.

Прежде чем требовать документы у прохожего, члены группы оповещения обязаны представиться и подтвердить свои полномочия.

По словам юриста, представитель патруля должен назвать свою фамилию, имя и занимаемую должность, предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Гражданин имеет полное право убедиться, что перед ним находится уполномоченное лицо, и только после этого предъявлять свои документы.

Главная ошибка при проверке документов

Основная ошибка большинства граждан заключается в передаче физических документов сотрудникам ТЦК. Если проверка проводится уполномоченными лицами, у гражданина возникает обязанность предъявить документы. Однако закон не обязывает передавать оригиналы в чужие руки. Достаточно держать паспорт или военный билет в собственных руках в развернутом виде, позволяя инспектору прочесть и переписать необходимые данные.

Алгоритм действий при остановке на улице

Адвокат советует придерживаться последовательности действий. В первую очередь просите сотрудника ТЦК назвать фамилию, имя, отчество и должность, попросите предъявить служебное удостоверение уполномоченного лица вместе с его паспортом или военным билетом.

При необходимости ведите съемку, следя за тем, чтобы в кадр не попадали военные объекты и техника. Также можно зафиксировать данные сотрудника ТЦК, номер его удостоверения, а также время и место проведения проверки на случай обжалования его действий.

Напомним, при переоформлении отсрочки в "Резерв+" она не должна аннулироваться до момента оформления новой. Если действующий статус исчез без объяснения причин, а срок его действия еще не истек, военнообязанному рекомендуется обратиться в ТЦК с письменным заявлением и потребовать восстановления отсрочки.

Как писал OBOZ.UA, в октябре в Украине продолжается мобилизация по установленным правилам, однако закон предусматривает категории военнообязанных, которых не могут призвать или которые имеют право на отсрочку. В частности, это касается отдельных мужчин по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, в связи с бронированием, работой и другими предусмотренными законом основаниями.

Похожие темы
Мобилизация в УкраинеТЦКвоенное положение
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться