Если есть отсрочка, но ТЦК объявил в розыск: украинцам объяснили, что делать

В приложении "Резерв+" одновременно могут отображаться отсрочка от мобилизации и уведомление о розыске ТЦК. Красная отметка не означает, что отсрочка отменена.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Издание объяснило, почему могут появиться оба статуса и что делать в такой ситуации.

Почему в "Резерв+" появляется отметка о розыске

Отсрочка и розыск имеют разные основания. Отсрочка подтверждает право не подлежать призыву, а розыск может быть связан с нарушением правил воинского учета. Поэтому одновременное появление обоих статусов в приложении не обязательно свидетельствует об ошибке.

Согласно разъяснениям Министерства обороны Украины, это может произойти, если территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обратился в Национальную полицию, чтобы обеспечить доставку военнообязанного для оформления материалов об административном правонарушении.

В то же время наличие отсрочки не освобождает от обязанности соблюдать правила воинского учета и не снимает ответственности за их нарушение.

Когда могут доставить в ТЦК

Постановление Кабинета министров Украины № 560 предусматривает возможность административного задержания и доставки военнообязанного в ТЦК, если для этого имеются установленные законом основания и соответствующая информация в базах Министерства внутренних дел.

Действующая отсрочка сама по себе не исключает такого задержания или доставки. В то же время правомерность этих действий зависит от конкретных обстоятельств и наличия законных оснований.

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Что делать, если в "Резерв+" есть отметка о розыске

Если человек считает, что отметка о розыске появилась ошибочно, ему следует обратиться в свой ТЦК и СП, чтобы выяснить причину её появления и уточнить военно-учётные данные.

Важно учитывать, что подтверждение отсрочки и выяснение оснований для розыска — это отдельные процедуры. Поэтому при одновременном появлении обоих статусов необходимо проверить каждый из них. Если возникла спорная ситуация, стоит сохранить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деле студента, которому ТЦК отменил отсрочку и призвал на военную службу. Молодой человек учился на дневном отделении, однако в ТЦК усомнились, действительно ли он получает образование, из-за его ответов относительно учебного плана и специальности.