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Какой будет зима в Украине: климатолог дала общий прогноз

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
1,2 т.
Какой будет зима в Украине: климатолог дала общий прогноз
Климатолог порадовала прогнозом погоды на зиму. Источник: Getty Images

Зима 2026-2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может быть несколько теплее климатической нормы. В то же время это не исключает периодов ощутимого похолодания и морозов.

Ведь даже в рамках общей тенденции к потеплению возможны колебания температуры. Об этом сообщила начальница отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире YouTube-канала LvivMedia.

Эта тенденция наблюдается не первый год, однако долгосрочные прогнозы не позволяют точно определить, какой будет погода в конкретные дни зимних месяцев.

Прогностические центры мира и украинские специалисты сейчас склоняются к сценарию, при котором температурные показатели в зимние месяцы будут немного выше средних многолетних значений. Такая тенденция характерна для последних десятилетий, когда в Украине и других странах Восточной Европы все чаще фиксируют более теплые зимы.

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В то же время синоптик подчеркнула, что это не означает отсутствия морозов. В качестве примера она привела предыдущую зиму, когда в январе и феврале температура опускалась ниже климатической нормы. Такие периоды холода могут повторяться, несмотря на общую тенденцию к повышению температур.

Отдельно Наталия Птуха обратила внимание на изменения в формировании снежного покрова. Если раньше для Украины было характерно его установление примерно в ноябре-декабре и сохранение до конца февраля или марта, то сейчас такая закономерность наблюдается реже.

За последние десять лет снежный покров все чаще носит эпизодический характер: он может появляться после похолодания, а затем исчезать из-за повышения температуры. Подобные колебания стали типичной характеристикой холодного сезона.

В то же время специалист предостерегла от попыток определить погоду на всю зиму по отдельным природным явлениям или народным приметам. Из-за изменений климата такие наблюдения не дают надежной основы для прогнозирования.

Птуха также пояснила, что точными для практического использования остаются прогнозы на ближайшие 3-5 суток. Прогнозы до десяти дней имеют консультативный характер, а дальнейшие расчеты отражают лишь общие тенденции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 13 ноября 2026 года, запад Украины начало засыпать снегом. Жители Львова, Дрогобыча и Самбора публикуют в социальных сетях фотографии и видео первых в этом году снегопадов.

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