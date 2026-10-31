Какой будет зима в Украине через 30 лет: климатолог рассказала, на что указывают прогнозы

Через три десятилетия климат в Украине может существенно измениться, а средние температуры стать значительно выше нынешних. По одному из сценариев, к середине века воздух может потеплеть еще на несколько градусов, а к его концу изменения будут еще ощутимее.

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В то же время это не означает, что сильные морозы полностью исчезнут или украинские зимы станут похожими на крымские. Климатолог Вера Балабух объяснила, что показывают современные климатические модели и к каким погодным рискам стоит готовиться Украине.

Какой может быть зима в Украине через 30 лет

По словам Веры Балабух, современные климатические модели позволяют оценить, какими могут быть зимы в Украине не только к середине, но и к концу XXI века. Однако речь идет не об обычном прогнозе погоды, а о климатических проекциях, учитывающих различные сценарии будущего развития человечества.

Прежде всего такие расчеты зависят от объемов выбросов парниковых газов. Поэтому возможные изменения температуры оценивают по нескольким сценариям.

Климатолог напомнила, что, по оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, основной причиной современного глобального потепления является деятельность человека.

"Ее вклад в повышение глобальной температуры составляет более 1 градуса, тогда как влияние природных факторов сравнительно незначительно", – пояснила Балабух.

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На сколько может потеплеть в Украине к концу столетия

Один из возможных сценариев – RCP8.5, который предполагает высокие выбросы парниковых газов. Согласно ему, температура воздуха в Украине к середине столетия может повыситься еще на 1,5–2 градуса по сравнению с современным климатическим периодом.

К концу XXI века потепление при таком сценарии может достичь 3–4 градусов.

Такие изменения могут быть особенно заметными в отдельных регионах. Например, среднегодовая температура в Харьковской области может приблизиться к той, которая сейчас характерна для Крыма.

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В то же время климатолог подчеркнула, что это не означает полного повторения крымских погодных условий на востоке Украины.

"Однако это не означает, что зимы станут такими же, как в Крыму. Речь прежде всего об общем потеплении климата, тогда как сезонные особенности погоды и вероятность сильных морозов сохранятся", – отметила специалист.

Сбудется ли худший сценарий потепления

Оценивая вероятность худшего сценария, Балабух обратила внимание на тревожные тенденции. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти и достигает рекордных значений.

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Однако это не означает, что человечество обязательно будет двигаться по сценарию RCP8.5. Будущие изменения климата во многом будут зависеть от того, насколько быстро странам удастся сократить выбросы парниковых газов.

"К сожалению, современные тенденции изменения климата остаются тревожными. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти и достигает рекордных значений. Однако это еще не означает, что человечество обязательно будет двигаться по худшему сценарию RCP8.5", – подчеркнула климатолог.

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В то же время дополнительными препятствиями в борьбе с глобальным потеплением становятся рост военных расходов, вооруженные конфликты и планы по расширению добычи нефти и газа.

Какие последствия глобального потепления уже ощущает Украина

По словам Балабух, последствия изменения климата уже заметны. Среди них – экстремальная жара, сильные засухи, продолжительные ливни и масштабные наводнения.

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Такие погодные явления становятся опаснее, а климатические риски растут. Поэтому Украине придется готовиться не только к дальнейшему повышению температуры, но и к увеличению вероятности опасных погодных явлений.

"Для Украины это означает, что мы должны готовиться не только к дальнейшему повышению температуры, но и к увеличению рисков опасных погодных явлений", – объяснила специалистка.

Как Украине подготовиться к климатическим изменениям

Климатолог подчеркнула необходимость уже сейчас работать над адаптацией к новым климатическим условиям. В частности, нужно совершенствовать системы раннего предупреждения об опасных погодных явлениях.

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Также важно внедрять меры по адаптации к изменению климата, чтобы уменьшить возможные человеческие и экономические потери.

По словам Балабух, именно подготовка к новым климатическим рискам должна помочь Украине лучше реагировать на последствия глобального потепления.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, дожди и местами мокрый снег. Самым холодным будет начало месяца, когда температура воздуха местами снизится еще на несколько градусов. В то же время устойчивого снежного покрова синоптики пока не прогнозируют.