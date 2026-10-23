Какой будет погода осенью и зимой: синоптики рассказали о температурных тенденциях. Фото

В Украине в ноябре 2026 года и в течение зимних месяцев ожидают среднюю месячную температуру воздуха выше климатической нормы. Вместе с тем синоптики предупреждают, что общая тенденция к потеплению не исключает периодов ощутимого похолодания, морозов и осадков.

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Об этом во время брифинга в Укринформе рассказала начальница отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Наталья Птуха. Она подчеркнула важность заблаговременной подготовки к сезонным изменениям погоды и необходимость следить за официальными прогнозами и предупреждениями.

Начальник управления гидрометеорологии ГСЧС Украины Богдан Масовец объяснил, что специалисты готовят прогнозы на основе метеорологических наблюдений, спутниковой информации и результатов численного моделирования атмосферы.

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра обрабатывают данные из разных источников, оценивают развитие погодных процессов и определяют потенциальные риски. Такой анализ позволяет сформировать оценку ожидаемых погодных тенденций на следующие месяцы.

Чего ждать зимой

По предварительным оценкам, среднемесячная температура воздуха в ноябре 2026 года и зимние месяцы будет на 1–2 °C выше климатической нормы.

Однако это не означает, что холодной погоды не будет. В течение сезона возможны периоды ощутимого похолодания, морозы, осадки и опасные метеорологические явления.

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Синоптики рекомендуют воспринимать сезонные оценки как общий ориентир, а при планировании повседневных дел следить за актуальными прогнозами и официальными предупреждениями об опасных погодных условиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Гидрометцентре предупредили о нестабильной погоде на ближайшую неделю.

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