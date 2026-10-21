Какие травы можно выращивать на подоконнике круглый год: 7 вариантов

Свежая зелень для любимых блюд может расти прямо у вас на кухне, независимо от времени года. Некоторые ароматные травы прекрасно приспосабливаются к жизни в горшках, не требуют сложного ухода и позволяют забыть о постоянных походах в магазин за приправами.

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Главное – правильно подобрать растения и создать для них благоприятные условия. OBOZ.UA предлагает варианты ароматных растений, которые можно посадить на кухонном окне.

Базилик

Эта ароматная зелень незаменима для итальянских блюд, салатов и домашних соусов. Базилик растет довольно быстро, поэтому станет удачным выбором для тех, кто только начинает обустраивать огород на подоконнике.

Семена высевают в увлажненную почву на глубину около 5 мм. До появления ростков почву поддерживают влажной, а после прорастания переставляют горшок поближе к свету.

Базилик любит тепло и регулярный полив, однако избыток влаги может повредить его корни. Чтобы растение лучше ветвилось, периодически прищипывайте верхушки над парой листочков.

Розмарин

Аромат розмарина напоминает хвою с легкими пряными нотками. Его добавляют в запеченное мясо, овощи, картофель и даже домашнюю выпечку.

Выращивать розмарин из семян довольно сложно, поэтому для домашнего огорода лучше приобрести сформированный саженец. Посадите его в водопроницаемую почву и поставьте на самое солнечное подоконник.

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Поливайте розмарин умеренно, когда верхняя часть субстрата подсохнет. Растение плохо переносит постоянно влажные корни, а зимой особенно нуждается в хорошем освещении. Для приготовления пищи лучше срезать небольшие молодые веточки.

Лавр

Вместо сушеных лавровых листьев из пакетика можно использовать выращенные своими руками. Лавр – вечнозеленое растение, которое способно годами расти в обычном горшке.

Лучше всего приобрести молодое деревце, ведь проращивание семян требует немало терпения. Для посадки подойдет емкость с дренажными отверстиями и легкая, водопроницаемая почва.

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Лавр любит хорошо освещенные места, но не переносит застоя воды. Поливайте его, когда верхний слой почвы подсохнет. В холодные месяцы количество поливов следует сократить. Листья для приготовления блюд срезайте только с достаточно развитого растения.

Петрушка

Петрушка станет прекрасным дополнением к супам, гарнирам, салатам и овощным блюдам. Для домашнего выращивания стоит выбирать достаточно глубокий горшок, поскольку растение образует длинные корни.

Семена заделывают в землю примерно на 0,5–1 см. Первые всходы могут появиться только через несколько недель, поэтому не спешите считать посев неудачным.

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Петрушке нужны умеренная влажность и достаточное количество света. Когда зелень подрастет, срезайте в первую очередь наружные стебли, не повреждая середину кустика. Так растение сможет продолжать образовывать новые листья.

Мята

Любителям травяных чаев и освежающих напитков непременно стоит вырастить мяту. Ее приятный аромат и нежный вкус прекрасно сочетаются также с десертами и фруктовыми салатами.

Проще всего размножить мяту с помощью черенка с корешками или приобрести небольшой саженец. Для нее лучше выделить отдельную емкость, ведь корневая система быстро занимает свободное пространство.

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Растение хорошо себя чувствует при ярком рассеянном освещении. Почва должна оставаться слегка влажной, однако вода не должна скапливаться на дне горшка. Регулярная обрезка верхушек будет способствовать появлению новых побегов.

Тимьян

Маленькие ароматные листочки тимьяна способны придать особый вкус запеченному картофелю, мясу, рыбе и овощам. Эта средиземноморская пряность особенно понравится тем, у кого нет времени на частый полив.

Для посадки понадобится небольшой горшок с рыхлой почвой, в которой не задерживается вода. Семена высевают очень неглубоко, слегка прикрывая землей, или используют готовые саженцы.

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Тимьян нуждается в большом количестве солнечного света. Поливать его следует после частичного высыхания почвы. Когда кустик разрастется, можно понемногу срезать молодые побеги, оставляя зеленую часть для дальнейшего развития.

Орегано

Орегано, известное также как душица обыкновенная, прекрасно дополняет пиццу, пасту, томатные соусы и маринады. А еще эту пряность вполне реально вырастить в квартире.

Для посева подготовьте горшок с дренажом и легким субстратом. Мелкие семена распределите по поверхности, слегка прижмите и присыпьте минимальным количеством земли. До прорастания поддерживайте умеренную влажность.

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Взрослое орегано любит солнечные места и не требует частых поливов. Чтобы растение образовывало больше молодых веточек, верхушки побегов можно регулярно подрезать.

Что поможет домашним пряным травам расти даже зимой

Хотя все перечисленные растения можно выращивать в комнатных условиях, в холодное время года им часто не хватает естественного света. Особенно это касается базилика, розмарина и тимьяна. При коротком световом дне стоит использовать фитолампы, чтобы зелень не вытягивалась и не теряла силы.

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Не менее важно позаботиться о правильном поливе. Мята, петрушка и базилик предпочитают более влажную почву, тогда как розмарин, орегано и тимьян лучше переносят небольшое подсыхание земли.

Горшки желательно держать подальше от горячих батарей и холодных сквозняков. Подкармливать растения можно специальными удобрениями для съедобной зелени, соблюдая рекомендуемую дозировку.

Стоит помнить, что не все травы одинаково активно растут в течение года. Например, лавр и розмарин зимой могут замедлять рост, а базилик без дополнительного освещения постепенно будет слабеть. Однако при надлежащем уходе домашний огород будет обеспечивать свежими приправами даже тогда, когда за окном мороз.

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