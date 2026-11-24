Зимы с нестабильной погодой, когда оттепели сменяются резкими похолоданиями, могут нанести значительный вред многолетним растениям, ягодным кустарникам и молодым деревьям. Почва, которая то оттаивает, то снова промерзает, повреждает корни, а морозы, особенно в бесснежные периоды, могут уничтожить цветочные почки, от которых зависит будущее цветение и урожай.

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Именно поэтому опытные садоводы поняли: теперь готовить свои насаждения к зиме нужно особенно тщательно и не откладывать это до наступления холодов. Прежде всего стоит определить, какие растения достаточно замульчировать, а каким понадобится полноценное укрытие. Как это сделать, рассказало издание "На пенсии".

Каким растениям хватит слоя мульчи

Для культур, надземная часть которых хорошо переносит морозы или способна весной восстанавливаться от корня, важнее всего защитить от холода корневую систему. Для этого подойдут торф, перегной, древесная кора или сухие листья. Вот какие культуры нужно мульчировать таким образом.

Голубика высокорослая – из-за поверхностного расположения корней нуждается в утеплении приствольного круга. Для этого используют кислый торф, сосновую кору или хвойный опад, насыпая слой толщиной 8-10 см.

– из-за поверхностного расположения корней нуждается в утеплении приствольного круга. Для этого используют кислый торф, сосновую кору или хвойный опад, насыпая слой толщиной 8-10 см. Клубника и садовая земляника – наиболее чувствительные к морозам растения осенних посадок и ремонтантные сорта. Грядки укрывают соломой или сухими листьями, но точку роста, известную как "сердечко", оставляют открытой.

– наиболее чувствительные к морозам растения осенних посадок и ремонтантные сорта. Грядки укрывают соломой или сухими листьями, но точку роста, известную как "сердечко", оставляют открытой. Молодые плодовые деревья – в течение первых 2-3 лет после посадки персики, абрикосы, нектарины и черешни стоит мульчировать компостом или перегноем. При этом утеплитель не должен касаться ствола, иначе кора может повредиться.

– в течение первых 2-3 лет после посадки персики, абрикосы, нектарины и черешни стоит мульчировать компостом или перегноем. При этом утеплитель не должен касаться ствола, иначе кора может повредиться. Многолетники и поздние луковичные – гейхеры, хосты, эхинацеи, примулы, а также тюльпаны, нарциссы, гиацинты и восточные лилии, высаженные в конце сезона, присыпают торфом или сухими листьями слоем около 5 см. Это поможет удержать корни в почве и не даст им оказаться на поверхности во время зимних оттепелей.

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Культуры, которым нужна двойная защита

Теплолюбивые растения и кусты, у которых цветочные почки формируются еще осенью, нужно защищать не только от промерзания корней. Низкие температуры могут повредить также побеги, из-за чего растения не зацветут в следующем году или совсем погибнут. Поэтому им нужно комплексное утепление. К ним относятся следующие виды.

Розы (чайно-гибридные, флорибунда, штамбовые) – кусты сначала окучивают землей или сухим торфом на высоту 15-20 см. Когда установятся устойчивые морозы, над ними сооружают каркас и накрывают белым агроволокном.

– кусты сначала окучивают землей или сухим торфом на высоту 15-20 см. Когда установятся устойчивые морозы, над ними сооружают каркас и накрывают белым агроволокном. Гортензия крупнолистная – поскольку цветы появляются на побегах прошлого года, важно сохранить их до весны. Корни мульчируют торфом, ветки осторожно пригибают к земле, засыпают сухими листьями и накрывают агроволокном или еловыми ветками.

– поскольку цветы появляются на побегах прошлого года, важно сохранить их до весны. Корни мульчируют торфом, ветки осторожно пригибают к земле, засыпают сухими листьями и накрывают агроволокном или еловыми ветками. Виноград, ежевика и клематисы 2-й группы обрезки – побеги и лозу снимают с опор и размещают на подстилке из хвойных веток или досках. Корни мульчируют, а сверху растения укрывают землей, торфом или плотным спанбондом.

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Как защитить вечнозеленые кусты, хризантемы и экзоты

Некоторые растения зимой страдают не только от низких температур. Не меньшую опасность для них представляют холодный ветер и яркое солнце, которое может повреждать побеги и листья. Поэтому при подготовке таких культур к зиме нужно учитывать и эти факторы.

Рододендроны, азалии и лаванда – почву вокруг корней укрывают хвойным опадом или сухой мульчей. Сами кусты защищают каркасом из агроволокна или еловыми ветками.

– почву вокруг корней укрывают хвойным опадом или сухой мульчей. Сами кусты защищают каркасом из агроволокна или еловыми ветками. Хризантемы мультифлора – после обрезки растения подсыпают торфом или сухими листьями, а сверху устанавливают перевернутый деревянный ящик или накрывают ветками. Это также поможет защитить утеплитель от ветра.

– после обрезки растения подсыпают торфом или сухими листьями, а сверху устанавливают перевернутый деревянный ящик или накрывают ветками. Это также поможет защитить утеплитель от ветра. Экзоты в открытом грунте (инжир, хурма, гранат) – требуют особенно тщательной подготовки. У ствола насыпают толстый слой мульчи, ветки пригибают, а само растение укрывают несколькими слоями агроволокна и пленки, предусмотрев отверстия для вентиляции.

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Главная ошибка, из-за которой растения погибают под укрытием

Не следует начинать утеплять сад сразу после первых ночных заморозков. Мульчу и укрытие используют тогда, когда температура воздуха уже стабильно опускается до -5…-7°C, а верхний слой почвы немного промерзает. Если сделать это слишком рано, пока на улице еще относительно тепло, растения не успеют перейти в состояние покоя. Под укрытием они могут начать преть, а впоследствии погибнуть еще до наступления сильных морозов.

Правильно выбранные материалы для утепления и своевременное укрытие помогут сохранить зимой ягодные кусты, плодовые деревья и декоративные растения. Так у них будет больше шансов успешно пережить даже малоснежную зиму с частыми перепадами температур.

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