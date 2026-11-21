Осеннее мульчирование – один из способов подготовить сад к холодам. Защитный слой из органики помогает уберечь корни растений от морозов и резких перепадов температуры, а также удерживает влагу в земле.

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Однако для того, чтобы получить от мульчи максимальную пользу, нужно знать несколько простых нюансов. Как правильно выбрать материал, каким слоем его укладывать и когда убирать, а также каким растениям процедура необходима больше всего, рассказало издание VSN.

Почему растениям нужно осеннее мульчирование

Зимой почва может то замерзать, то оттаивать, а затем снова промерзать. Такие перепады температуры негативно влияют на корневую систему растений. Кроме того, верхний слой земли может терять влагу. Больше всего рискуют насаждения в малоснежную зиму, ведь тогда почва не имеет естественной защиты от холода.

Мульча снижает влияние колебаний температуры на почву, замедляет испарение воды и препятствует появлению сорняков. Лучше всего вносить ее после того, как растения перестали активно расти, но еще до промерзания почвы. Обычно достаточно слоя толщиной 5-8 см. Важно лишь не накрывать корневые шейки, стволы и основания побегов: если там будет скапливаться влага, растения могут начать гнить.

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Какие растения нужно мульчировать осенью

Только что высаженные деревья и кустарники

Молодые деревья и кустарники особенно чувствительны к зимним холодам, поскольку их корни еще недостаточно развиты. Поэтому они хуже переносят промерзание земли и нехватку воды. Для защиты подойдут компост, древесная щепа или кора. Вокруг растений следует насыпать слой мульчи толщиной 5-8 см, не придвигая ее непосредственно к стволу. Это поможет избежать контакта коры с влажной органикой.

Декоративные травы

Мульчирование пригодится и декоративным травам, особенно тем, которые высадили осенью и у которых корни расположены близко к поверхности почвы. Их можно укрыть измельченными сухими листьями или компостом слоем толщиной 3-5 см. При этом важно оставить открытыми основания побегов и листовые розетки. Если в этих местах будет задерживаться вода, растения могут загнить.

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Розы

Благодаря мульчированию корни роз будут защищены от перепадов температуры, а почва дольше будет сохранять влагу. Лучше всего использовать хорошо перепревший компост или компостированную кору. Особого внимания требуют чувствительные к морозам сорта: место прививки можно дополнительно прикрыть почвой или компостом. Однако стоит учитывать, что сама мульча не заменит полноценного зимнего укрытия для роз, которым оно необходимо.

Гортензии

Гортензии чувствительны к длительной нехватке влаги, поэтому осенью почву вокруг кустов желательно укрыть компостом или компостированной корой. Оптимальная толщина слоя – 5-8 см. Он поможет удержать воду в земле и уменьшит промерзание возле корней. Однако цветочные почки садовой гортензии такая мульча не защитит, поэтому морозостойкость отдельных сортов нужно учитывать дополнительно и при необходимости позаботиться об их зимнем укрытии.

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Клубника

Грядки с клубникой перед зимой можно укрыть чистой сухой соломой. Она поможет сохранить влагу в почве и защитит корни от резких перепадов температуры. Мульчировать растения стоит после того, как их активный рост прекратится, а воздух заметно похолодает. Не следует насыпать слишком много соломы или использовать влажную: под таким покрытием клубника может загнить.

Луковичные растения

Осенние посадки тюльпанов, нарциссов и других луковичных цветов также стоит защитить от зимних морозов. Для этого подойдут измельченные листья, компост или кора. Достаточно укрыть землю слоем толщиной 3-5 см. Он смягчит перепады температуры и поможет уберечь луковицы от промерзания. Весной, когда начнут появляться ростки, при необходимости часть мульчи можно отгрести.

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Овощи, которые зимуют на грядках

Некоторые овощи можно оставлять в земле до весны, но перед наступлением холодов им тоже понадобится защитный покров. Речь, в частности, о кейле, луке-порее и корневой петрушке. Почву вокруг этих культур можно замульчировать сухой соломой, здоровой опавшей листвой или компостом.

Какие материалы использовать для осеннего мульчирования

Для подготовки сада к зиме лучше всего подходят хорошо перепревший компост, компостированная кора, измельченные здоровые листья, чистая сухая солома и древесная щепа. Выбирать материал нужно с учетом потребностей конкретных растений и типа почвы.

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Свежескошенную мокрую траву лучше не использовать: она быстро слеживается, уплотняется и может загнить. Также не стоит брать листья с растений, пораженных болезнями.

Нужно ли снимать мульчу весной

Весной полностью убирать мульчу обычно нет необходимости. Органические материалы постепенно перегнивают и насыщают почву питательными веществами. Однако после окончания морозов стоит осмотреть покров: разрыхлить места, где он уплотнился, при необходимости сделать слой тоньше и освободить пространство вокруг молодых побегов. Если мульча мешает появлению ростков луковичных цветов или многолетних растений, часть ее следует убрать.

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