Какие украшения на елку будут модными на Новый год 2027: эти цвета в тренде

Полки магазинов пестрят праздничными украшениями, и все больше людей задаются вопросом, какие из них будут доминировать в этом сезоне. Вдохновение черпают из таких источников, как международная выставка Christmasworld, проходившая во Франкфурте, где были представлены последние тенденции праздничного декора.

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Среди предложений этого года выделяются два четких тренда: теплый и уютный, а также прохладный и зимний. Каждый из них позволяет создать совершенно иную праздничную атмосферу, что облегчает поиск дизайна, идеально соответствующего вашему вкусу, пишет OBOZ.UA.

Бордовый и античное золото, темно-синий и серебряный

Одно из самых ярких сочетаний – бордовый цвет в сочетании со старым, приглушенным золотом. Глубокий оттенок красного придает элегантность, а металлические акценты добавляют нотку изысканности. Елка, украшенная таким образом, будет выглядеть чрезвычайно стильно, не теряя своего традиционного праздничного характера.

В соответствии с этой тенденцией можно использовать имеющиеся красные шарики – как глянцевые, так и матовые. Просто сочетайте их с бордовыми бантами, чтобы создать эффектную композицию. Это сочетание цветов идеально дополняет темно-зеленые ветви, создавая элегантную, но уютную композицию. Это идеальный выбор для любителей интерьеров с ноткой роскоши и тепла.

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Совсем другого эффекта позволяет добиться сочетание темно-синего и серебристого, которое добавляет рождественской елке нотку зимней элегантности. Вдохновленный морозным пейзажем, этот дуэт выглядит шикарно, современно и немного прохладнее. Он прекрасно дополнит светлые минималистичные интерьеры.

Темно-синие шарики создают эффектную основу композиции, а серебряные украшения прекрасно отражают сияние огоньков. Образ дополняют прозрачные украшения и подвески в виде снежинок.

Кремовый и шоколадно-коричневый

Для тех, кто ценит природные и более спокойные украшения, хорошим выбором может стать сочетание кремовых шариков и шоколадно-коричневого цвета. Это один из самых интересных вариантов для праздников в этом году. Теплые оттенки бежевого, экрю и ванильного оживляют елку, а шоколадно-коричневый, выступая контрастным цветом, добавляет ей характера и элегантности.

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Это сочетание напоминает о натуральных материалах и идеально вписывается в скандинавские, деревенские и современные интерьеры. Весь образ можно дополнить сосновыми шишками, деревянными подвесками или бумажными украшениями. Эффект изысканный и чрезвычайно завораживающий.

Выбирая одну из этих цветовых комбинаций, стоит помнить, что не обязательно сразу заменять все украшения, которые уже есть в вашем доме. Иногда достаточно купить несколько украшений нового оттенка и сочетать их с имеющимися. Лучше всего придерживаться двух-трех доминирующих цветов, чтобы сохранить целостный эффект. Однако прежде всего елка должна дополнять дизайн интерьера и отражать ваши предпочтения.

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