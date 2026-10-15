Какие продукты категорически нельзя заворачивать в фольгу и запекать в ней: ответ вас удивит

Пищевая фольга – самый распространенный тип фольги, используемый для запекания и упаковки продуктов. Но, нужно помнить, что не все продукты можно запекать в ней и также хранить.

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Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, какую еду нельзя запекать в фольге и почему.

Какие продукты нельзя запекать в фольге

Помидоры и томатный соус

Дело в том, что помидоры обладают кислой реакцией, которую можно определить по шкале pH. Из-за этой кислотности алюминий из фольги может попадать в пищу, особенно при длительном нагревании. Такую еду лучше запекать в специальной посуде.

Продукты с уксусом

Бальзамический, яблочный или обычный столовый уксус – все они содержат уксусную кислоту. Она может разрушать защитный слой алюминия, поэтому салатные заправки, уксусные маринады и другие кислые смеси лучше хранить в стеклянной посуде с крышкой.

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Соленое мясо

Ветчина, солонина и мясо в рассоле – еще одна категория продуктов, с которыми стоит быть осторожными. Соль, особенно при длительном нагревании, может повреждать защитный слой фольги. В результате часть алюминия может попадать в пищу. Поэтому для приготовления очень соленого мяса лучше выбрать другую посуду.

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