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Какие продукты категорически нельзя заворачивать в фольгу и запекать в ней: ответ вас удивит

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 3,6 т.
Пищевая фольга
Какие продукты категорически нельзя заворачивать в фольгу и запекать в ней: ответ вас удивит. Источник: pexels.com

Пищевая фольга – самый распространенный тип фольги, используемый для запекания и упаковки продуктов. Но, нужно помнить, что не все продукты можно запекать в ней и также хранить. 

Какие продукты категорически нельзя заворачивать в фольгу и запекать в ней: ответ вас удивит

Как правильно использовать фольгу. Источник: pexels.com

Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, какую еду нельзя запекать в фольге и почему. 

Какие продукты нельзя запекать в фольге

Какие продукты категорически нельзя заворачивать в фольгу и запекать в ней: ответ вас удивит

Что нельзя хранить в фольге. Источник: pexels.com

Помидоры и томатный соус

Дело в том, что помидоры обладают кислой реакцией, которую можно определить по шкале pH. Из-за этой кислотности алюминий из фольги может попадать в пищу, особенно при длительном нагревании. Такую еду лучше запекать в специальной посуде. 

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Продукты с уксусом

Бальзамический, яблочный или обычный столовый уксус – все они содержат уксусную кислоту. Она может разрушать защитный слой алюминия, поэтому салатные заправки, уксусные маринады и другие кислые смеси лучше хранить в стеклянной посуде с крышкой.

Какие продукты категорически нельзя заворачивать в фольгу и запекать в ней: ответ вас удивит

Какие продукты нельзя хранить в фольге. Источник: pexels.com

Соленое мясо

Ветчина, солонина и мясо в рассоле – еще одна категория продуктов, с которыми стоит быть осторожными. Соль, особенно при длительном нагревании, может повреждать защитный слой фольги. В результате часть алюминия может попадать в пищу. Поэтому для приготовления очень соленого мяса лучше выбрать другую посуду.

Какие продукты категорически нельзя заворачивать в фольгу и запекать в ней: ответ вас удивит

В фольгу нельзя заворачивать мясо. Источник: pexels.com

Также на OBOZ.UA сообщалось, какой лук лучше всего подходит для каких блюд и как это влияет на вкус еды. 

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