Какие цветы можно посеять в ноябре: как сделать это правильно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояМы предлагали России продлить прекращение огня после Олешек, в ответ – Камышуваха, – ЗеленскийМы предлагали России продлить прекращение огня после Олешек, в ответ – Камышуваха, – ЗеленскийГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионов7-летний вундеркинд из Индии установил 21 рекорд за три месяца: объяснил 100 физических понятий и пробежал 10 км менее чем за час. Фото7-летний вундеркинд из Индии установил 21 рекорд за три месяца: объяснил 100 физических понятий и пробежал 10 км менее чем за час. ФотоКличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в КиевеКличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в КиевеРоссийская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентовРоссийская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентовИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр"Пыточной не было, псевдомедик дает показания ГБР": Выговский подвел итоги инцидента в Петропавловской Борщаговке. Видео"Пыточной не было, псевдомедик дает показания ГБР": Выговский подвел итоги инцидента в Петропавловской Борщаговке. ВидеоЧемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в ТокиоЧемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в ТокиоОтключения электроэнергии в Украине. ИллюстрацияВ Украине – жесткие отключения света, РФ продолжает атаку на энергетику: названы самые проблемные регионы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Какие цветы можно посеять в ноябре: как сделать это правильно

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
69
Какие цветы можно посеять в ноябре: как сделать это правильно
Какие цветы сеять в ноябре – как правильно. Источник: Создано с помощью ИИ

Ноябрь – удачное время для подзимнего посева многих однолетних и многолетних цветов. Семена остаются в почве до весны, а с наступлением тепла начинают прорастать без необходимости выращивать рассаду дома.

Такой способ позволяет сэкономить время и получить крепкие растения, приспособленные к погодным условиям. OBOZ.UA рассказывает, какие растения подходят для ноябрьского посева и каких правил нужно придерживаться.

Почему цветы стоит сеять под зиму

Подзимний посев имеет несколько преимуществ. Семена остаются в почве в течение холодных месяцев, а весной начинают прорастать, когда устанавливаются благоприятные условия.

Для некоторых многолетников зимнее охлаждение особенно полезно, поскольку помогает преодолеть естественный период покоя семян. Кроме того, растения, прорастающие непосредственно на клумбе, не нуждаются в пересадке.

Читайте также
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
11,7 т.
Петропавловская Борщаговка: причины и последствия конфликта
11,7 т.
Петропавловская Борщаговка: причины и последствия конфликта
Владимир ВятровичВладимир Вятрович
7,6 т.
Россия постепенно демонтирует то, благодаря чему Украина до сих пор держится. Что делать?
7,6 т.
Россия постепенно демонтирует то, благодаря чему Украина до сих пор держится. Что делать?
Игорь Савчук (военный)Игорь Савчук (военный)
6,8 т.
Как поддельная "скорая", титушки и толпа устроили диверсию в пользу врага
6,8 т.
Как поддельная "скорая", титушки и толпа устроили диверсию в пользу врага

При благоприятных погодных условиях такие цветы могут зацвести раньше растений, посеянных весной. В то же время результат зависит от вида, температуры и особенностей зимы.

Какие цветы можно посеять в ноябре

Для осеннего посева стоит выбирать культуры, способные выдерживать низкие температуры или естественным образом размножаться самосевом.

  • Календула. Один из самых простых в выращивании цветов. Хорошо размножается семенами, не требует сложного ухода и долго цветет.
  • Космея. Неприхотливое растение, которое украшает клумбы крупными яркими цветами. Часто успешно размножается самосевом.
  • Василек. Хорошо подходит для солнечных участков. Однолетние виды могут прорастать после зимовки в почве.
  • Эшшольция. Плохо переносит повреждение корней при пересадке, поэтому ее удобно высевать сразу на постоянное место.
  • Алиссум. Низкорослое растение с мелкими ароматными цветами. Семена высевают неглубоко, поскольку для прорастания им нужен свет.
  • Однолетняя астра. Подходит для подзимнего посева, однако нуждается в хорошо дренированной почве. Осенний посев не гарантирует защиты от грибковых заболеваний.
  • Львиный зев. Некоторые сорта можно высевать под зиму. Особенно важно избегать переувлажнения участка.
  • Маттиола. Холодостойкий цветок, известный своим приятным ароматом, который усиливается вечером.
  • Дельфиниум. Семена многих видов лучше прорастают после периода охлаждения, поэтому осенний посев может быть полезен.
  • Аквилегия. Многолетнее растение, семена которого во многих случаях нуждаются в холодной стратификации. Хорошо растет в полутени.

Как правильно посеять цветы в ноябре

Самое важное правило – не высевать семена, пока стоит теплая погода. Если они прорастут осенью, молодые ростки могут погибнуть во время морозов.

Лучше всего начинать посев, когда температура воздуха стабильно приближается к нулю, а поверхность земли начинает подмерзать. В зависимости от погоды это может быть вторая половина ноября или даже декабрь.

Почву желательно подготовить заранее. Участок очищают от сорняков, рыхлят и делают бороздки соответствующей глубины. Также стоит оставить в сухом месте немного рыхлой земли, которой позже будут засыпать семена.

Для подзимнего посева используют только сухие семена. Замачивать или проращивать их перед посевом не нужно.

Поскольку часть семян может не пережить зиму, их иногда высевают гуще, чем весной. В то же время мелкие семена не следует заделывать слишком глубоко: необходимо учитывать требования конкретной культуры.

После посева бороздки присыпают подготовленной сухой землей. Поливать клумбу не нужно, ведь лишняя влага может спровоцировать преждевременное прорастание семян или их загнивание.

Что делать с клумбой весной

Когда снег растает, важно следить, чтобы на участке не застаивалась вода. Если всходы появятся слишком густо, их нужно осторожно проредить.

Для защиты молодых растений от резких похолоданий можно использовать легкое агроволокно. Однако укрытие следует вовремя проветривать и убирать, когда погодные условия станут благоприятными.

Подзимний посев особенно удобен для садоводов, у которых нет возможности выращивать много рассады дома.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать герань на зиму.

Похожие темы
Лайфхаки огород-садцветырастения
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!