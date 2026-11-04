Какие кустарники нужно обрезать перед зимой: как правильно это сделать

Ноябрь в саду – не только время завершать сезонные работы, но и возможность позаботиться о растениях перед зимой. Некоторым декоративным и плодовым кустарникам именно сейчас нужна обрезка, которая поможет им лучше развиваться, цвести и плодоносить в следующем сезоне.

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Правильная обрезка помогает таким растениям подготовиться к холодам. Издание Interia Kobieta рассказало, какие именно садовые кустарники стоит обрезать поздней осенью.

Омолаживающая обрезка декоративных кустарников в ноябре

В последний месяц осени обрезать можно прежде всего морозостойкие листопадные декоративные кустарники, которые сбрасывают листья на зиму. К ним относятся:

барбарис;

калина;

садовый жасмин (чубушник);

форзиция;

спирея;

сирень обыкновенная;

вейгела.

При обрезке этих растений важно соблюдать несколько правил. Прежде всего процедуру стоит проводить с кустами, которые слишком загустились, постарели или сильно разрослись. Чтобы растения выглядели аккуратнее, а весной лучше цвели или плодоносили летом, ноябрь – последний шанс удалить поврежденные, слабые и больные побеги. Основные ветви при необходимости можно укоротить, оставив примерно 30 см над землей.

Обрезайте растения только при благоприятной погоде

Не менее важно правильно выбрать день для работы. Лучше всего обрезать кусты в сухую пасмурную погоду, когда температура воздуха превышает +5 °C. Инструменты должны быть острыми и продезинфицированными. Крупные срезы после обрезки желательно обработать специальной садовой замазкой, чтобы защитить поврежденные участки.

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Какие кусты нельзя обрезать в ноябре, чтобы не навредить им

Не все садовые растения хорошо переносят обрезку в конце осени. В частности, в ноябре не стоит трогать хвойные и вечнозеленые лиственные кустарники, среди которых самшит и рододендрон. После обрезки их побеги становятся более уязвимыми к холодному ветру и морозу, а кроме того, могут пересыхать.

Кроме того, процедура может стимулировать у таких кустарников рост новых побегов. До наступления зимы они не успеют достаточно окрепнуть и одревеснеть, поэтому могут пострадать от морозов.

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Плодовые кустарники, которые можно обрезать в ноябре

После опадания листьев можно заняться и некоторыми плодовыми кустарниками. В частности, это удачное время для обрезки ремонтантной малины, которая дает два урожая за сезон или плодоносит до осени. После завершения плодоношения все побеги таких растений нужно срезать почти у самой земли. Благодаря этому в следующем сезоне кусты будут активнее разрастаться и дадут много ягод. Такая обрезка также стимулирует появление новых крепких побегов.

Обычную летнюю малину обрезают иначе. В ноябре у нее удаляют только старые побеги, которые уже плодоносили, а молодые немного укорачивают.

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В этот период можно также проредить и обрезать кусты черной бузины, голубики и черной смородины. Для этого убирают старые, толстые и темные побеги, а молодые зеленые ветви можно укоротить примерно на треть.

После опадания листьев в ноябре разрешается также обрезать или проредить лещину. У нее удаляют самые старые, слабые и больные ветви. Это поможет сформировать более аккуратную крону и положительно повлияет на урожайность в следующем сезоне.

Если провести обрезку до конца ноября не удалось, лучше не спешить и перенести работу на конец зимы или начало весны.

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