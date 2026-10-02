Какие комнатные растения неделями обходятся без воды: неприхотливые виды

Если вы мечтаете завести дома красивое комнатное растение, но постоянно забываете его поливать, это не значит, что вам остается только распрощаться со своей мечтой. Идеальным решением для вас станут засухоустойчивые виды — они легко обходятся без воды неделями и при этом все равно выглядят великолепно.

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Издание Real Simple собрало пять видов растений, которые вам даже будут благодарны за то, что вы их полили. Попробуйте вырастить их у себя на подоконнике.

Сансевиерия

Если вам часто приходится бывать в командировках или вы редко вспоминаете о поливе, сансевиерия станет лучшим выбором. Родина этого растения — засушливые регионы Африки, поэтому оно от природы приспособлено к длительному отсутствию воды. Сансевиерия накапливает влагу в своих толстых, мясистых листьях, что позволяет ей легко обходиться без полива около месяца.

Несмотря на засухоустойчивость, растение лучше развивается при регулярном увлажнении и ярком освещении, поэтому для него стоит выбрать хорошо освещенное место.

Замиокулькас

Этот неприхотливый и засухоустойчивый суккулент прекрасно переносит длительное отсутствие ухода. В целом его достаточно поливать всего один раз в месяц. Растение имеет плотные глянцевые листья, удерживающие влагу, а также клубневидное корневище, служащее дополнительным резервуаром на случай засухи.

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Для оптимального роста замиокулькаса желательно обеспечить достаточное количество света и умеренный полив, однако он легко приспосабливается и к менее идеальным условиям. Это растение практически не требует ухода, а выглядит потрясающе.

Бокарнея

Если вы мечтаете о эффектном и крупном комнатном растении — целой пальме, вам отлично подойдет бокарнея. Это дерево родом из Мексики и имеет характерное утолщение у основания ствола (каудекс). Оно служит естественным резервуаром для воды, благодаря чему растение спокойно переносит засушливые периоды. Нет необходимости браться за лейку каждый раз, когда просыхает верхний слой почвы.

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Специалисты рекомендуют давать почве в горшке просохнуть как минимум наполовину перед следующим поливом. В зависимости от условий в помещении, поливать бокарнею можно от одного раза в неделю до одного раза в месяц.

Хлорофитум

Хлорофитум — проверенное временем и поколениями комнатное растение, которое ценят за простоту в уходе и высокую выносливость. Способность легко переносить забывчивость хозяина объясняется наличием клубневидных корней, которые накапливают воду впрок. Растение любит регулярный полив, но прощает длительные перерывы.

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Понять, что хлорофитум испытывает жажду, очень просто по его внешнему виду: сочный ярко-зеленый цвет листьев сменяется более тусклым, серовато-зеленым оттенком. Заметили это изменение — берите лейку.

Алоэ вера

Известное своими целебными свойствами для кожи, алоэ вера является не только полезным, но и чрезвычайно простым в уходе растением. Его мясистые листья накапливают достаточно влаги, чтобы без проблем пережить периоды засухи.

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В отличие от многих других комнатных растений, алоэ вера от слишком частого полива даже страдает. Еженедельный полив ему противопоказан – обычно достаточно увлажнять почву раз в две-три недели, в зависимости от микроклимата в комнате. Единственное обязательное правило для алоэ — большое количество яркого света. В отличие от сансевиерии или замиокулькаса, недостаток освещения это растение переносит плохо.

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